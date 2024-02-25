Mardinspor'un eski futbolcusu Metin Can Yücesoy kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardinspor'un eski futbolcusu Metin Can Yücesoy kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Mardinspor\'un eski futbolcusu Metin Can Yücesoy kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Mardinspor'un eski futbolcusu Metin Can Yücesoy (59), Kızıltepe İlçe Stadı'nda eski takım arkadaşları ile maç yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yücesoy'a takım arkadaşları anında müdahale etti ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ancak tüm müdahalelere rağmen Yücesoy kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

25.02.2024 20:44
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Mardinspor'un eski futbolcusu Metin Can Yücesoy (59), Kızıltepe İlçe Stadı'nda eski takım arkadaşları ile maç yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Kızıltepe İlçe Stadı'nda eski futbolcu arkadaşları ve masterlerden oluşan takımda oynayan Metin Can Yücesoy, maç esnasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Takım arkadaşları Yücesoy'a anında müdahale ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Yücesoy, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yücesoy'un cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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