Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 23. şampiyonluğu doyasıya kutlayan Galatasaray taraftarıyla bir Fenerbahçelinin karşılaştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Şampiyonluğu kutlayan bir grup Galatasaraylı, karşısına çıkan Fenerbahçe taraftarını tezahüratlar eşliğinde omuzlarına aldı. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Futbolseverler videoya yaptığı yorumda "İşte görmek istediğimiz sahneler bunlar" ifadelerini kullandı. Öte yandan bazıları ise videonun başında kavga çıkacağını sandıklarını ancak yaşananları büyük şaşkınlıkla izlediklerini belirtti.
Son Dakika › Spor › Marşlarla yürüyen Galatasaraylıların önüne Fenerbahçe formasıyla çıktı! Sonrasında yaşananlar bomba - Son Dakika