Marşlarla yürüyen Galatasaraylıların önüne Fenerbahçe formasıyla çıktı! Sonrasında yaşananlar bomba

Kim ne kadar vekil çıkardı? Cumhur ile Millet İttifakı arasında dağlar kadar fark var

Kulislerde bakanlıklar için bu isimler konuşuluyor

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 23. şampiyonluğu doyasıya kutlayan Galatasaray taraftarıyla bir Fenerbahçelinin karşılaştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

FENERBAHÇE TARAFTARINI OMUZLARA ALDILAR

Şampiyonluğu kutlayan bir grup Galatasaraylı, karşısına çıkan Fenerbahçe taraftarını tezahüratlar eşliğinde omuzlarına aldı. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

FUTBOLSEVERLER MEST OLDU

Futbolseverler videoya yaptığı yorumda "İşte görmek istediğimiz sahneler bunlar" ifadelerini kullandı. Öte yandan bazıları ise videonun başında kavga çıkacağını sandıklarını ancak yaşananları büyük şaşkınlıkla izlediklerini belirtti.