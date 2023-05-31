Marşlarla yürüyen Galatasaraylıların önüne Fenerbahçe formasıyla çıktı! Sonrasında yaşananlar bomba - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Marşlarla yürüyen Galatasaraylıların önüne Fenerbahçe formasıyla çıktı! Sonrasında yaşananlar bomba

31.05.2023 14:05

Şampiyonluğu kutlayan Galatasaraylı grubun, karşısına çıkan Fenerbahçe taraftarını omuzlarına alıp tezahüratlar yapması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoyu izleyen futbolseverler, "İşte görmek istediğimiz sahneler bunlar" yorumunda bulundu.

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 23. şampiyonluğu doyasıya kutlayan Galatasaray taraftarıyla bir Fenerbahçelinin karşılaştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

FENERBAHÇE TARAFTARINI OMUZLARA ALDILAR

Şampiyonluğu kutlayan bir grup Galatasaraylı, karşısına çıkan Fenerbahçe taraftarını tezahüratlar eşliğinde omuzlarına aldı. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

FUTBOLSEVERLER MEST OLDU

Futbolseverler videoya yaptığı yorumda "İşte görmek istediğimiz sahneler bunlar" ifadelerini kullandı. Öte yandan bazıları ise videonun başında kavga çıkacağını sandıklarını ancak yaşananları büyük şaşkınlıkla izlediklerini belirtti.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılan taraftardan olay söz Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılan taraftardan olay söz

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Marşlarla yürüyen Galatasaraylıların önüne Fenerbahçe formasıyla çıktı! Sonrasında yaşananlar bomba - Son Dakika


Son Dakika
14:03 TRT 1 'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi için final kararı verildi
14:02 Marşlarla yürüyen Galatasaraylıların önüne Fenerbahçe formasıyla çıktı! Sonrasında yaşananlar bomba
13:57 TRT 1 'de yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi için final kararı verildi
13:56 Marşlarla yürüyen Galatasaraylıların önüne Fenerbahçe formasıyla çıktı! Sonrasında yaşananlar bomba
13:28 Şampiyon Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! İşte tüm kulvarlardan gelecek çılgın para
13:26 Ece Ronay, 1 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
13:22 Şampiyon Galatasaray'ın kasası dolup taşacak! İşte tüm kulvarlardan gelecek çılgın para
13:25 Yol kenarında naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu
13:22 Ece Ronay, 1 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
13:19 Yol kenarında naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2023 14:23:06. #1.12#
SON DAKİKA: Marşlarla yürüyen Galatasaraylıların önüne Fenerbahçe formasıyla çıktı! Sonrasında yaşananlar bomba - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement