Masa Tenisi Şampiyonları Olimpiyat Hedefinde - Son Dakika
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Masa Tenisi Şampiyonları Olimpiyat Hedefinde

29.06.2026 11:14
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Ela Su Yönter ve Büşra Demir, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında madalya kazanarak olimpiyat hedefliyor.

Masa tenisinde genç milli sporcular Ela Su Yönter ve Büşra Demir, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında madalya kazanarak olimpiyat hedeflerine yaklaşmak istiyor.

Türkiye şampiyonlukları bulunan ve Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda altın madalya hedefleyen 14 yaşındaki Ela Su Yönter, AA muhabirine haftanın 7 günü antrenman yaptığını söyledi.

Yoğun tempoda çalıştığını anlatan Ela Su, "Çok çalışıyorum, çok emek veriyorum. Hocalarımla birlikte gerçekten çok çalışıyoruz. Demek ki karşılığını alıyorum." dedi.

Geçen yıl Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda finale kaldığını hatırlatan Ela Su, finalde yaşadığı mağlubiyeti unutamadığını aktararak şunları kaydetti:

"Finale kadar çok güzel ilerlemiştim. Finaldeki rakibime daha önce hiç kaybetmemiştim. İlk defa orada kaybettim. Oranın heyecanı ve stresiyle yenildim maalesef. Orada yapamadığım şeyi bu sene yapacağımı düşünüyorum. Kendime inanıyorum. İnşallah bu Avrupa Şampiyonası'nı zirvede tamamlarım. Yarım kalan hikayeyi bu sefer bitireceğim." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat hedefine odaklandığını anlatan milli sporcu, "Olimpiyat çok farklı bir duygu. Çok zor bir yer. İnşallah olimpiyatlara gidip derece yaparım. Şu an biraz imkansız gibi geliyor ama çok çalışırsam yapacağıma inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ablasının desteği güç veriyor

Ablası milli sporcu Merve Cansu Demir'in etkisiyle spora başladığını anlatan 18 yaşındaki Büşra Demir ise "Ablamın yanında önce top toplamaya gidiyordum. Sonra ablam sayesinde ilgi alanım olmaya başladı. İlk olarak ablamla oynayarak başladım. Önce benim için hobi amaçlıydı. Sonra maçlara gidip gelerek, dereceler kazanarak daha profesyonel devam ettim." şeklinde konuştu.

Ablasının tecrübelerinden yararlandığını belirten Büşra, "O tecrübeli olduğu için bana daha çok yardım ediyor. Bana çok etkisi oluyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Balkan şampiyonalarında çift ve karışık kategorilerinde şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa'da da üçüncülük elde ettiğini anlatan Büşra, okul ve antrenman temposunu birlikte yürüttüğünü vurgulayarak şunları kaydetti:

"Okula gidiyorum ardından antrenmana gelip üç dört saat çalışıyorum. Genellikle her gün çoğunlukla böyle geçiyor. Gelecek Balkan Şampiyonası'nda takım, ferdi, çift, karışık hepsinde madalya almak istiyorum. Avrupa Şampiyonası'nda da ilk dörde girmek benim için çok iyi olur. Balkan, Avrupa ve açık turnuvalara giderek puan kazanıp ileride olimpiyata gitmek çok istiyorum. Bunun için de çalışıyorum. İnşallah olur."

Kaynak: AA

Yaşam, Spor, Son Dakika

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