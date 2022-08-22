Şampiyonanın çocuklar kategorisinde ise kızlarda Elif Ercan , Mimosa Meroni ve Çağla Anadol, erkeklerde Ozan Ozay, Tan Tandoğan ve Anton Richter kürsüye çıkmayı başardı.

Genç erkeklerde Johan Soe, Lohan Jules ve Neels Pechoux, genç kadınlarda Justine Lemeteyer, Mae Davico ve Anna Biagiolini, master erkeklerde de Andrea Rosati, Erkan Morgan ve Massimiliano Brunetti, ilk üçte yer aldı.

Kaynak: AA

Çeşme Belediyesi, Çeşme, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Rüzgar sörfünde Dünya Çocuklar, Gençler ve Masterlar Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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