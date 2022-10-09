Medipol Başakşehir'in rakibi Rigas, haftayı beraberlikle kapadı - Son Dakika
Üye Girişi

Medipol Başakşehir'in rakibi Rigas, haftayı beraberlikle kapadı

09.10.2022 16:56
Medipol Başakşehir'in rakibi Rigas, haftayı beraberlikle kapadı

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde perşembe günü karşılaşacağı Letonya ekibi Rigas, deplasmanda Auda ile berabere kaldı.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde perşembe günü karşılaşacağı Letonya ekibi Rigas, deplasmanda Auda ile berabere kaldı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Rigas, 31. hafta maçında Auda'ya konuk oldu.

Ev sahibi ekibin 16. dakikada Aleksejs Saveljevs ile öne geçtiği maçta Rigas, 65. dakikada Kevin Friesenbichler ile beraberliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve iki takım birer puanla sahadan ayrıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Letonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'in rakibi Rigas, haftayı beraberlikle kapadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:10 Sibel Can'ın oğlunun düğününde misafirlerin tabağı gündem oldu: İlk defa öyle bir jest gördük
20:49 İşte Benim Stilim programıyla tanınan Emel Özkızıltaş estetikle bambaşka biri oldu
20:48 Arsenal, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti
20:32 Şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan'ın düğün töreninden ilk görüntüler paylaşıldı
19:48 Dinamo Kiev maçı, hava saldırısı uyarısıyla yarım kaldı!
19:34 Kadıköy'deki bir binada patlama meydana geldi: 3 ölü
19:34 Malezya'da çamaşır makinesinin içinden 6 metre uzunluğunda yılan çıktı
19:26 Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
19:07 ABD'de ölüp geri dirildiğini iddia eden kadın: İnsanlığa bir mesaj getirdim
17:02 "Engelli aylığı" tartışması büyüdü! Bakan Yanık ve HDP'li milletvekili Gergerlioğlu, birbirlerine sert ifadeler kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 21:22:54. #1.12#
SON DAKİKA: Medipol Başakşehir'in rakibi Rigas, haftayı beraberlikle kapadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement