Medipol Başakşehir'in rakibi Rigas, haftayı beraberlikle kapadı
09.10.2022 16:56
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde perşembe günü karşılaşacağı Letonya ekibi Rigas, deplasmanda Auda ile berabere kaldı.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde perşembe günü karşılaşacağı Letonya ekibi Rigas, deplasmanda Auda ile berabere kaldı.
Şampiyonluk mücadelesi veren Rigas, 31. hafta maçında Auda'ya konuk oldu.
Ev sahibi ekibin 16. dakikada Aleksejs Saveljevs ile öne geçtiği maçta Rigas, 65. dakikada Kevin Friesenbichler ile beraberliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve iki takım birer puanla sahadan ayrıldı.
Kaynak: AA
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