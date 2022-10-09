Ev sahibi ekibin 16. dakikada Aleksejs Saveljevs ile öne geçtiği maçta Rigas, 65. dakikada Kevin Friesenbichler ile beraberliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve iki takım birer puanla sahadan ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir'in rakibi Rigas, haftayı beraberlikle kapadı - Son Dakika

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