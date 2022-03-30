Mehmet Baykan, TFF'deki görevlerinden istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi

Mehmet Baykan, TFF'deki görevlerinden istifa etti

30.03.2022 13:12
Mehmet Baykan, TFF'deki görevlerinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu'ndan dönmesi sonrası, istifa ettiğini açıkladı.

13 hakemin görevden alınması, Tahkim Kurulu'nun bu kararı bozmasıyla Federasyon'un üst kademesinde çatlak oluştu. TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Başkan Vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Mehmet Baykan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İŞLEM TARTIŞILMADAN GERÇEKLEŞMİŞTİR"

"MHK'nin, aralarında FIFA hakemlerimizin de bulunduğu bazı hakemleri klasman dışı bırakması sürecinde ne yazık ki konunun TFF mevzuatlarında yer alan hukuki boyutu hiç konuşulup tartışılamadan işlem gerçekleştirilmiştir.

TFF'de deprem! Başkan Vekili Mehmet Baykan istifa etti

"KARARLAR BOZULMUŞTUR"

İtirazlar sonucu Tahkim Kurulu'nun kararıyla alınan karar bozulmuştur. Hukuk işlerinden sorumlu başkan vekili ve yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten şahsımın bu konuda bir sorumluluk üstlenmesi kanaatine varmış bulunmaktayım."

YORUMLAR
500
Ak Parti'den istifa eden İBB Meclis üyesinin hangi partiden davet aldığı ortaya çıktı Ak Parti'den istifa eden İBB Meclis üyesinin hangi partiden davet aldığı ortaya çıktı Göztepe'de Sepil'in yerine Murat Yazıcı geldi Göztepe'de Sepil'in yerine Murat Yazıcı geldi

Futbol Federasyonu, Mehmet Baykan, İstifa, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Baykan, TFF'deki görevlerinden istifa etti - Son Dakika


Son Dakika
13:12 Mehmet Baykan, TFF'deki görevlerinden istifa etti
13:11 Beyaz Saray'dan gerilimi yumuşatan diyalog açıklaması: Biden, Putin'le görüşebilir
13:09 Ukrayna: Çernobil'de patlama riski var, Rus askerleri geri çekilsin!
13:07 Ümit Erdim baba oluyor: İkinci bebek yolda!
12:45 Müzakere için İstanbul'a gelmişti! Zelenski'nin danışmanı, Bayraktar ile görüştü: Hep minnettar olacağım
12:40 Talat Paşa Konağı, İBB'den alınıp vakıflara devredildi
12:38 Rusya-Ukrayna müzakerelerinin perde arkasındaki ismi Abramovich, masaya oturmadı: Toplantıyı kenardan izledi
12:35 TMO'dan buğdaya yüzde 22 zam: Ekmek ve un fiyatlarına yansıyacak
12:30 Adı Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'ya demediğini bırakmadı! Aygün Aydın'den sert sözler: Milli metres
12:14 Putin'in keskin nişancısı "Bagira", Ukrayna ordusunun elinde! Yaralandıktan sonra birliği tarafından terk edilmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 13:20:25. #1.12#
SON DAKİKA: Mehmet Baykan, TFF'deki görevlerinden istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement