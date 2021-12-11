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Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Art arda gelen gollerle galip gelmesini bildik" - Son Dakika

Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Art arda gelen gollerle galip gelmesini bildik"

11.12.2021 21:48

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Eyüpspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Orta saha mücadelesi şeklinde geçeceğini tahmin ediyorduk. İkinci yarıda oyuna ağırlığı koyan biz olduğumuz için, art arda gelen gollerle de galip gelmesini bildik" dedi.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Eyüpspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Orta saha mücadelesi şeklinde geçeceğini tahmin ediyorduk. İkinci yarıda oyuna ağırlığı koyan biz olduğumuz için, art arda gelen gollerle de galip gelmesini bildik" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, "İstanbul derbisiydi. Ligde ilk 6 içinde olmak ve yukarıdaki sıradan kopmamak için galip gelmemiz gereken bir maç olduğunu biliyorduk. Bütün hazırlığımızı buna göre yaptık. Orta saha mücadelesi şeklinde geçeceğini tahmin ediyorduk. Orta sahası güçlü olacak kazanacaktı. İkinci yarıda oyuna ağırlığı koyan biz olduğumuz için, art arda gelen gollerle de galip gelmesini bildik. Eyüpspor'a başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Mehmet Hüseyin Dalgıç: Art arda gelen gollerle galip gelmesini bildik
Mehmet Hüseyin Dalgıç: Art arda gelen gollerle galip gelmesini bildik
Mehmet Hüseyin Dalgıç: Art arda gelen gollerle galip gelmesini bildik
Mehmet Hüseyin Dalgıç: Art arda gelen gollerle galip gelmesini bildik

Mehmet Hüseyin, İstanbulspor, İstanbul, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Hüseyin Dalgıç: 'Art arda gelen gollerle galip gelmesini bildik' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Art arda gelen gollerle galip gelmesini bildik" - Son Dakika
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