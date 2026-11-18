Mehmet Kazan, Portekiz'de EDGA Tour Salgados Turnuvası'nı 140(-4) skorla kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli para golfçü Mehmet Kazan, Portekiz'deki Salgados Golf Kulübü sahasında düzenlenen EDGA Tour Salgados Turnuvası'nda şampiyon oldu. Türkiye Golf Federasyonuna göre 14 ülkeden 48 golfçünün yarıştığı turnuvada Kazan, iki round sonunda 140(-4) gross skorla birinci oldu.
Milli para golfçü Mehmet Kazan, Avrupa Engelliler Golf Birliği (EDGA) Tour Salgados Turnuvası'nda şampiyonluk elde etti.
Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'deki Salgados Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen organizasyonda 14 farklı ülkeden toplam 48 golfçü mücadele etti.
Ay-yıldızlı sporcu Mehmet Kazan, iki round oynanan mücadelenin sonunda 140(-4) gross skorla turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.
Kaynak: AA
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