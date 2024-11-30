Melikgazi Kadın Basket Ligi Performansı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Melikgazi Kadın Basket Ligi Performansı

Melikgazi Kadın Basket Ligi Performansı

Melikgazi Kadın Basket takımı, 8 maçta 3 galibiyetle 5. sırada; en skorer oyuncu Dangerfield.

30.11.2024 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Melikgazi Kadın Basket takımı, ligde geride kalan 8 haftada 3 kez kazanıp 5 kez kaybederken, 603 sayı üretti. Takımın en skorer ismi 141 sayı üreten Crystal Simone Dangerfield oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Melikgazi Kadın Basket takımı, oynadığı 8 maçta 3 kez kazanırken 5 kez de kaybetti. Puan tablosunda 5. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, 603 sayı üretirken potasında ise 649 sayı gördü. Bu maçlarda 251 kez ribaund alan, 140 asist yapan, 71 top çalma ve 15 blok yapan Melikgazi Kadın Basket takımında 90 top kaybı, 141 faul oldu. Sarı kırmızılı takımda en çok sayı üreten isim Crystal Simone Dangerfield oldu. 26 yaşındaki Amerikalı oyuncu 8 maçta 141 sayı üretti. Senegalli oyuncu Sokhna Adji Fall 8 maçta 125 sayı ile takımın en çok sayı üreten ikinci ismi oldu.

Geride kalan 8 maçta 1 maçta görev yapan Aslıhan Çınar ile 3 maçta görev alan Özge Bilgin ise henüz sayı üretemedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Basketbol, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Melikgazi Kadın Basket Ligi Performansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
07:36 Vedat Milor’dan izinsiz fotoğrafını çeken restoran sahibine fırça Vedat Milor'dan izinsiz fotoğrafını çeken restoran sahibine fırça
07:18 Suriye’de harita değişiyor, Rusya ’’Esed nerede’’ sorusuna yanıt vermedi Suriye'de harita değişiyor, Rusya ''Esed nerede?'' sorusuna yanıt vermedi
02:46 Gürcistan’da Hükümet Karşıtı Gösteriler Gürcistan'da Hükümet Karşıtı Gösteriler
23:40 Halep düştü Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi Halep düştü! Muhalifler camilerden ezan okumaya başladı, kamu binalarını ele geçirdi
12:58 Turhan Çömez sürgün yıllarını Haberler.com’a anlattı: Hapishaneye girseydim canlı çıkamazdım Turhan Çömez sürgün yıllarını Haberler.com'a anlattı: Hapishaneye girseydim canlı çıkamazdım
12:54 Yenidoğan çetesinin elebaşı Fırat Sarı’nın mal varlıklarına tedbir konuldu Yenidoğan çetesinin elebaşı Fırat Sarı'nın mal varlıklarına tedbir konuldu
12:42 İstanbul’da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı İstanbul'da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı
12:26 Tahran-İstanbul uçağında büyük panik ’’Allahu Ekber’’ diye bağırıp çıkış kapısına yöneldi Tahran-İstanbul uçağında büyük panik! ''Allahu Ekber'' diye bağırıp çıkış kapısına yöneldi
12:19 Görüntüyü izleyenler mest oluyor: Cennetlik adam işte Görüntüyü izleyenler mest oluyor: Cennetlik adam işte
12:18 Kış lastiği değişikliği yapmak için son 1 gün kaldı Kış lastiği değişikliği yapmak için son 1 gün kaldı
12:15 Sevgilisine şiddet uygulayan şahıs tekme tokat dayak yedi: O anlar kameralara böyle yansıdı Sevgilisine şiddet uygulayan şahıs tekme tokat dayak yedi: O anlar kameralara böyle yansıdı
12:02 Bu ne vurdumduymazlık: Takım sahada puan kovalarken mışıl mışıl uyuyan biri var Bu ne vurdumduymazlık: Takım sahada puan kovalarken mışıl mışıl uyuyan biri var
11:58 Diri fay yok ama deprem var: Deprem haritasının güncellenmesi gerekiyor Diri fay yok ama deprem var: Deprem haritasının güncellenmesi gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 10:07:03. #1.12#
SON DAKİKA: Melikgazi Kadın Basket Ligi Performansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.