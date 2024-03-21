Melikgazi Kayseri Basketbol Normal Sezonu +38 Sayı Averajıyla Tamamladı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlanırken, ligde mücadele veren Melikgazi Kayseri Basketbol da 2 bin 352 sayı üretti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol 2023-2024 sezonunda oynadığı 28 maçta 12 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar 28 maçta rakip potaya 2 bin 352 sayı atarken kendi potasında ise 2 bin 314 sayı gördü. Sarı-kırmızılılar ligi +38 sayı averajla tamamladı. İnişli çıkışlı bir grafik çizen Melikgazi Kayseri Basketbol, yeni sezonda da yoluna Süper Lig'de devam edecek. - KAYSERİ
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Melikgazi Kayseri Basketbol, 28 haftalık maratonu 40 puanla noktaladı. Play-Off'a kalma şansını kaybeden takım, yeni sezonda umutlarını taşıyor.
Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen VALORANT Turnuvası'nın ödül töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Bak, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla yapılan bu etkinliği desteklediklerini belirtirken, Türkiye'de ilk e-spor merkezinin açıldığı Üsküdar Belediyesi E-spor Merkezi'ne olan ilgiyi memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Törende, Mudanya E-spor takımı birinci olurken, The Big Lixa ikinci ve No Exit üçüncü oldu.
Adana'da bir grup kadın, rahatsız oldukları spor salonunu basarak salona çöp döktü. Olayın ardından salon sahibi ile kadınlar arasında tartışma çıktı. İş yeri sahibi dava açacağını belirtirken, kadınların umursamaz tavırları dikkat çekti.
Elazığ'da her yıl düzenlenen Sporda Vefa Gecesi programı bu yıl da büyük ilgi gördü. Programa, Ak Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığsporlu yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve şehrin sporuna emek veren isimler katıldı. Başkan Şerifoğulları, programda yaptığı konuşmada şehre kazandırılan projelerden bahsederek destek istedi.
THY Euroleague'in 30. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Barcelona'yı 88-74 yenerek galibiyet elde etti. Fenerbahçe, maçın ilk periyodunda 23-11 öne geçti ve devreyi 46-25 önde tamamladı. Barcelona'nın çabalarına rağmen Fenerbahçe, üstünlüğünü koruyarak maçı kazandı.
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