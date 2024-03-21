Melikgazi Kayseri Basketbol Normal Sezonu +38 Sayı Averajıyla Tamamladı - Son Dakika
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Melikgazi Kayseri Basketbol Normal Sezonu +38 Sayı Averajıyla Tamamladı

Melikgazi Kayseri Basketbol Normal Sezonu +38 Sayı Averajıyla Tamamladı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Melikgazi Kayseri Basketbol, normal sezonu 2 bin 352 sayı üreterek +38 sayı averajıyla tamamladı. 2023-2024 sezonunda 28 maçta 12 galibiyet ve 16 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, yeni sezonda da Süper Lig'de mücadele edecek.

21.03.2024 08:37  Güncelleme: 08:39
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlanırken, ligde mücadele veren Melikgazi Kayseri Basketbol da 2 bin 352 sayı üretti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol 2023-2024 sezonunda oynadığı 28 maçta 12 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar 28 maçta rakip potaya 2 bin 352 sayı atarken kendi potasında ise 2 bin 314 sayı gördü. Sarı-kırmızılılar ligi +38 sayı averajla tamamladı. İnişli çıkışlı bir grafik çizen Melikgazi Kayseri Basketbol, yeni sezonda da yoluna Süper Lig'de devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Melikgazi Kayseri Basketbol Normal Sezonu +38 Sayı Averajıyla Tamamladı - Son Dakika

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