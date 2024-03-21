Melikgazi Kayseri Basketbol Normal Sezonu +38 Sayı Averajıyla Tamamladı

Üsküdar Belediyesi VALORANT Turnuvası Ödül Töreni

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen VALORANT Turnuvası'nın ödül töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Bak, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla yapılan bu etkinliği desteklediklerini belirtirken, Türkiye'de ilk e-spor merkezinin açıldığı Üsküdar Belediyesi E-spor Merkezi'ne olan ilgiyi memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Törende, Mudanya E-spor takımı birinci olurken, The Big Lixa ikinci ve No Exit üçüncü oldu.