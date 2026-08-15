Melikgazi Kayseri Basketbol Rana Uçar'ı Kadrosuna Kattı
Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ'tan Rana Uçar'ı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.
Melikgazi Kayseri Basketbol, Rana Uçar'ı kadrosuna kattı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol; 24 yaşındaki oyuncu Rana Uçar'ı renklerine bağladı. Son olarak BOTAŞ takımında forması giyen 2002 doğumlu oyuncu yeni sezonda Melikgazi Kayseri Basketbol forması giyecek.
Honey Kaur, Gamze Takmaz ve Rana Uçar'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılı camiada transfer çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA
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