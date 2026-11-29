Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. yarışı Katar Grand Prix'sini, Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı.

Katar'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde 57 tur üzerinden yapılan yarışı, 1 saat 23 dakika 58.209 saniyede bitiren Antonelli, bu sezonki 10. etap zaferini elde etti.

Mercedes'ten Büyük Britanyalı George Russell 31.476 saniye geride ikinci, McLaren'dan Avustralyalı Oscar Piastri ise 33.017 saniye farkla üçüncü oldu.

Formula 1'de sezonun son yarışı Abu Dabi Grand Prix'si, 6 Aralık Pazar günü koşulacak.

Katar Grand Prix'si sonrası pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 427 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 316

3. George Russell (Büyük Britanya): 282

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 275

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 274

Takımlar

1. Mercedes: 709 puan

2. Ferrari: 531

3. Red Bull: 456

4. McLaren: 456

5. Racing Bulls: 116