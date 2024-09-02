Merkezefendi Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı Spor Turnuvaları Sona Erdi

Spor

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Spor Turnuvaları sona erdi, madalya ve kupalar sahiplerini buldu. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Zaferin ruhunu sporla yaşattığımız bu anlamlı turnuvalarımıza katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyor, sporla iç içe bir Merkezefendi hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı çeşitli etkinlikler ile kutladı. Merkezefendi Belediyesi'nce gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Spor Turnuvaları centilmenlik ve mücadele ile sona erdi. 5 brançta yapılan turnuvalarda, genç sporcular yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Turnuvaların ardından düzenlenen ödül töreni, sporcuların ve ailelerinin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan tarafından takdim edildi.

"Gençlere destek olmaya devam ediyoruz"

Başkan Doğan, yaptığı konuşmada, turnuvaların Zafer Bayramı'nın ruhunu sporla yaşatma amacıyla düzenlendiğini ifade etti. Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak sporun her branşında gençlere destek olmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin bu tür etkinliklerde yer alması geleceğimiz için de çok önemli. Zaferin ruhunu sporla yaşattığımız bu anlamlı turnuvalarımıza katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Sporla iç içe bir Merkezefendi hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - DENİZLİ