Mersin\'de \'2024 Hareketlilik Yılı\' kapsamında Ayakta Kürek Sörfü etkinliği düzenlendi

Spor

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonu Mersin İl Temsilciliği tarafından '2024 Hareketlilik Yılı' kapsamında Ayakta Kürek Sörfü (Stand Up Paddle) etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında, toplumun tümünün gelişimini ve hareketini sağlamak amacıyla 2024 yılını 'Hareketlilik Yılı' ilan edildiğini açıklamasının ardından, tüm bireylerin harekette kalmaları, sporla iç içe bir yaşam sürmeleri, sağlıklı ve kaliteli yaşam için sportif hareketliliğe katılmalarının önemine dikkat çekmek amacıyla, Türkiye Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonu koordinesinde, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile HİS Federasyonu Mersin İl Temsilciliği tarafından Ayakta Kürek Sörfü etkinliği gerçekleştirildi. - MERSİN