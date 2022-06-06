Messi'den gol şov! Neredeyse bir sezonda attığı golü tek maça sığdırdı - Son Dakika
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Messi'den gol şov! Neredeyse bir sezonda attığı golü tek maça sığdırdı

06.06.2022 09:41

Sezon başında PSG'ye transfer olan ancak beklentilerin çok gerisinde kalarak Fransa Ligi'nde yalnızca 6 gol atabilen Lionel Messi, Arjantin'in Estonya ile oynadığı karşılaşmada attığı 5 golle maçın kahramanı oldu.

Barcelona'dan ayrılarak gittiği Paris Saint-Germain'de geçen sezon ortaya koyduğu performans tartışma konusu olan Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'nda kendini yeniden buldu. Yıldız futbolcu Finalissima 2022'den sonra Estonya ile oynanan hazırlık maçında da şov yaptı.

76 DAKİKADA 5 GOL ATTI

Lionel Messi, Estonya karşısında 8. dakikada penaltıdan olmak üzere 45., 47.,71. ve 76. dakikada attığı gollerle takımına 5-0'lık galibiyeti getirdi. Eski günlerinden bir seçki sunan Arjantinli yıldız, sosyal medyada da gündemin zirvesine yerleşti.

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İTALYA MAÇINA DA DAMGA VURMUŞTU

Finalissima 2022'de de İtalya'yı 3-0 mağlup eden Arjantin'de Lionel Messi yaptığı 2 asistle maça damga vurmuş ve takımına kupayı getirmişti.

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