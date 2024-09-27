Mesut Çebi, Hentbol Federasyonu Başkanı Oldu

Spor

? Türkiye Hentbol Federasyonu başkanlığına Mesut Çebi seçildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 6. Olağan Genel Kurulu ile 7. Olağan Mali Genel Kurulu, The Green Park Hotel'de yapıldı.

Genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Uğur Kılıç ile Mesut Çebi ve Erhan Aras yarıştı.

Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edilirken 2025-26 yılları tahmini bütçeleri onaylandı.

Genel kurula katılan 238 delegeden 220'si oy kullandı. Seçim sonucunda 112 oy alan Mesut Çebi federasyonun yeni başkanı olurken mevcut başkan Uğur Kılıç 48, Erhan Aras 59 oyda kaldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Çebi teşekkür konuşmasında, hentbolda top toplamış, su taşımış biri olarak bugün federasyon başkanı seçilmenin haklı gururunu yaşadığını söyledi.

Kulüp ayrımı yapılmayacağını ve ulaşılabilir bir yönetim olacaklarını vurgulayan Çebi, "İlk işimiz yarından itibaren Türk hentbolunu Avrupa ve dünya ölçeğine taşımak için çalışmak olacak. Bu işleri hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Mesut Çebi'nin yönetim kurulu listesinde Ali Ceylan, Altuğ Taşdemir, Can Aksoy, Deniz Kızılırmak, Doğancan Erol, Enis Ulusoy, Kenan Gökmen, Mustafa Turan, Sinan Başer ve Yiğit Şenocak yer aldı.