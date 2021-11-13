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Milli antrenör 15 yılda binlerce gence muaythai ve kick boksu sevdirdi - Son Dakika

Milli antrenör 15 yılda binlerce gence muaythai ve kick boksu sevdirdi

13.11.2021 11:00

Muaythai ve kick boks turnuvalarında birçok şampiyonluğu bulunan milli takım antrenörü Osman Çevik, Kırşehir'de 15 yıldır düzenlediği kurslarda binlerce gence eğitim verdi.

Muaythai ve kick boks turnuvalarında birçok şampiyonluğu bulunan milli takım antrenörü Osman Çevik, Kırşehir'de 15 yıldır düzenlediği kurslarda binlerce gence eğitim verdi.

Ankara'da tekvandoyla spora başlayan, kick boks ve muaythai ile devam eden Çevik, çeşitli şampiyona ve turnuvalarda birçok birincilik ve derece elde etti.

Kick boks milli takım antrenörlüğü yapan Çevik, belirli aralıklarla kick boks ve muaythai Kırşehir temsilciliklerini yürüttü.

Kırşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde antrenör olarak çalışan Çevik, yaklaşık 15 yıllık görev süresinde 7 binin üzerinde gence kick boks ve muaythai sporlarını sevdirdi.

Osman Çevik, AA muhabirine, aktif sporu bıraktıktan sonra yeni yetenekleri keşfetmek için çalışmalar yaptığını söyledi.

Kendi istek, arzu ve hırsını gençlere aşılamaya gayret ettiğini dile getiren Çevik, Kırşehir'in küçük bir il olmasına ve velilerin daha çok çocuklarını okutmaya çalışmasına rağmen disiplinli çalışmalarıyla yetenekli gençlerle birçok başarı elde ettiklerini aktardı.

Çevik, sporcusu Mücahit Aydoğdu'nun kendi kategorisinde Türkiye birinciliğinin ardından katıldığı Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını, Sefa Köksal'ın da Macaristan'da bu yıl eylül ayında düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'ndan gümüş, Düzce'de gerçekleştirilen K1 statüsündeki Kick Boks Dünya Şampiyonlar Turnuvası'ndan altın madalya ile döndüğünü ifade etti.

Milli takıma 10 sporcu gönderdiğini anlatan Çevik, "Muaythai branşında dünya şampiyonu ve 3 kez Avrupa birincisi olan sporcum var. Büyüklerde 5-6 kez Avrupa'ya gidip derece alan öğrencilerim bulunuyor." dedi.

"Benim elimden 7 bine yakın sporcu geçmiştir"

Çevik, Kırşehir'de gençlere sporu sevdirmeye çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de bu sporları yaymak istiyoruz, yaydık da. Benim elimden 7 bine yakın sporcu geçmiştir. Hala da gelen var. Kick Boks Federasyonu Başkanımız ziyarete geldiklerinde, dünya ikincisi olan sporcum Sefa, babası ve ablası burada antrenman yapıyorlardı. 'Türkiye'de bu manzarayı ilk defa görüyorum, baba, oğul, kız antrenmanı' dedi. Daha önce benimle kick boks, muaythai antrenmanlarına gelenlerin şimdi çocuklarına eğitim veriyorum. Yani öğrencimin çocuğuna ders veriyorum. Haftanın her günü hem Aşıkpaşa Spor Salonu'nda hem de özel spor salonunda antrenmanlar yapıyoruz."

Öğrencilerinden Osman Eren Örnek de 17 yaşında olduğunu belirterek, "5 yıldır kick boks yapıyorum. Birçok şampiyonluğu olan Osman hocam bizi yetiştiriyor Biz de onun gibi şampiyonluklar elde etmek istiyoruz." diye konuştu.

Esra Özdemir de uzun yıllar farklı spor branşlarıyla ilgilendiğini anlatarak, "Şimdi kick boksa merak saldım. İlimizde çok başarılı sporcular yetişiyor. Bayan olarak savunma sporuyla ilgilendiğim için faydalı buluyorum." ifadelerini kullandı.

Milli antrenör 15 yılda binlerce gence muaythai ve kick boksu sevdirdi
Milli antrenör 15 yılda binlerce gence muaythai ve kick boksu sevdirdi
Milli antrenör 15 yılda binlerce gence muaythai ve kick boksu sevdirdi
Milli antrenör 15 yılda binlerce gence muaythai ve kick boksu sevdirdi

Osman Çevik, Kick Boks, Kırşehir, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli antrenör 15 yılda binlerce gence muaythai ve kick boksu sevdirdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Milli antrenör 15 yılda binlerce gence muaythai ve kick boksu sevdirdi - Son Dakika
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