Milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk gün elemelerini 20. sırada tamamladı - Son Dakika
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Spor

Milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk gün elemelerini 20. sırada tamamladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya, trap kategorisinde ilk gün elemelerini 20. sırada tamamladı. Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerde Kaya, 75 atışın 69'unda isabet kaydetti. Yarınki elemelerde ise sporcular 50 atış daha yapacak ve ilk 6 sırada yer alanlar finale katılmaya hak kazanacak.

30.07.2024 17:41
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya, mücadele ettiği trap kategorisinde ilk gün elemelerini 20. sırada tamamladı.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerde milli sporcu, yaptığı 75 atışın 69'unda isabet kaydetti.

Sporcular, yarınki elemelerde 50 atış daha yapacak ve toplam isabette ilk 6 sırada yer alanlar finale katılmaya hak kazanacak.

Kaynak: AA

Pelin Kaya, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk gün elemelerini 20. sırada tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk gün elemelerini 20. sırada tamamladı - Son Dakika
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