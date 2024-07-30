Milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk gün elemelerini 20. sırada tamamladı

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya, mücadele ettiği trap kategorisinde ilk gün elemelerini 20. sırada tamamladı.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerde milli sporcu, yaptığı 75 atışın 69'unda isabet kaydetti.

Sporcular, yarınki elemelerde 50 atış daha yapacak ve toplam isabette ilk 6 sırada yer alanlar finale katılmaya hak kazanacak.