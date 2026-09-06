Milli bilardocu Berkay Karakurt, Belçika'daki Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı
Belçika'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda milli sporcu Berkay Karakurt, yarı finalde Hollandalı Dick Jasper'a yenilerek turnuvayı bronz madalyayla tamamladı. Bu sonuçla Türk bilardosu uluslararası arenada bir başarıya daha imza attı.
Belçika'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Berkay Karakurt, bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Berkay, Lier belediyesindeki organizasyonda yarı finalde Hollandalı Dick Jasper ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı sporcu, yarı final müsabakasında rakibine yenilerek turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.
Kaynak: AA
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