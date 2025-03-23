Milli Bilardocular Avrupa'da Madalya Kazandı

Milli bilardocular, Fransa'da düzenlenen Artistik Bilardo Milli Takımlar Avrupa Şampiyonası'nda bir gümüş, bir bronz madalya elde etti.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Hacı Arap Yaman ve Barış Cin'den oluşan Türkiye 1 Takımı, finalde İspanya ile karşılaştı.

Rakiplerine yenilen milli bilardocular, gümüş madalya kazandı.

Mehmet Sezer ve Serdar Gümüş'ten oluşan Türkiye 2 Takımı ise bronz madalyanın sahibi oldu.