Milli boksör Ayşenur Karaoğlan, U23 Avrupa Şampiyonası\'nda 75 kiloda altın istiyor

Milli boksör Ayşenur Karaoğlan, 23 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Kariyerinde Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra geçen yıl katıldığı 19 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda birincilik bulunan Ayşenur, Hırvatistan'da 14-25 Kasım'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takımla birlikte çalışmalarını sürdüren 19 yaşındaki Ayşenur, yoğun tempoda yumruk sallıyor.

Ayşenur Karaoğlan, AA muhabirine, boksa 15 yaşında başladığını söyledi.

Voleybola başlamak için spor salonuna gittiğini belirten Ayşenur, "Antrenörüm fiziğimi görünce, 'Sen bireysel sporda daha çok ön plana çıkarsın' dedi. O yüzden bu sporu tercih ettim. Boks, hem olimpik hem de bireysel olarak daha çok ön plana çıkabileceğimiz bir branş. Voleybola yazılmak için gittiğim salonda boksa yazıldım. İyi ki yazılmışım. Üçüncü senemde de Avrupa şampiyonu oldum. Çok güzel oldu benim için." dedi.

Geçen yıl Çekya'nın Ostrava kentinde düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda 80 kiloda şampiyon olduğuna işaret eden Ayşenur, "Bu sene U23'te sıklet değiştirdim. 75 kiloda ringe çıkıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda tekrar şampiyon olmak hedefim. İnşallah Avrupa şampiyonluğumu yenileyeceğim. Daha sonrasında dünya, olimpiyatlar olacak." diye konuştu.

"Kadın boksu bence muhteşem bir yerde"

Antrenörlerine teşekkür eden Ayşenur, en büyük hedefinin olimpiyatlar olduğunu vurguladı.

Kadın boksunda büyük ivme yakalandığını anlatan milli boksör, şunları kaydetti:

"Kadın boksu bence muhteşem bir yerde. Hatta erkek sporu olarak adlandırılan bir spor branşı ama kadınlarımız bence daha çok ön planda, daha çok başarı elde ediyor. Kadın boksunun daha çok ilerleyebileceğine, daha çok yükselebileceğine inanıyorum. Biz de alttan gelen sporcular olarak inşallah onların yerini doldurmaya devam edeceğiz. Onlar gibi başarılı olmaya, onlar gibi kadın boksumuzu zirvede tutmaya devam edeceğiz."