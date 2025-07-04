Milli Takım 2 Bronz Madalya Kazandı

Dünya Gençler ve 23 Yaş Altı Rafting Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 19 ve 23 yaş altı kategorilerinde 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Kano Federasyonunun açıklamasına göre, Slovenya'nın Nova Gorica kasabasında düzenlenen organizasyonda, 19 ve 23 yaş altı takım nehir inişi yarışmaları yapıldı.

Hem 19 hem de 23 yaş altı milli takımı, bu kategoride dünya 3'üncüsü oldu.