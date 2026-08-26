Milli Takım Altın Madalya Kazandı
Oturacak Voleybol Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan'ı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, Çekya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası B Kategorisi finalinde Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek altın madalya kazandı.
Brno kentindeki organizasyonda Türkiye, finalde Macaristan ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, rakibini 25-8, 26-24, 25-27 ve 25-16'lık setlerle 3-1 yenerek şampiyon oldu.
Avrupa Şampiyonası A Kategorisi'nde mücadele etme hakkı kazanan milli takım, aynı zamanda Altın Lig'e yükseldi.
Kaynak: AA
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