Hedef Markus Merk! Hamit Altıntop, Türk futbolunda devrim yaratacak hamlenin çalışmalarını yapıyor - Son Dakika
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Hedef Markus Merk! Hamit Altıntop, Türk futbolunda devrim yaratacak hamlenin çalışmalarını yapıyor

28.09.2022 14:03
Hedef Markus Merk! Hamit Altıntop, Türk futbolunda devrim yaratacak hamlenin çalışmalarını yapıyor

Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Türk futbolunda büyük bir hedefin peşinde. Alman çalıştırıcı Kuntz'a güvenini her fırsatta belirten Altıntop, MHK Başkanlığı'na da eski Alman hakem Markus Merk'i getirmenin planlarını yapıyor. Eski TFF yönetimi döneminde hazırlanan raporda yabancı bir ismin MHK Başkanlığı'na getirilmesi tavsiye edildiği ortaya çıkarken, Altıntop konuyla ilgili girişimlerine devam ediyor.

Süper Lig'de tartışmaların odağı haline gelen Türk hakemler, her fırsatta yabancı hakem düşüncesinin öne çıkmasına sebep oluyordu. Hamit Altıntop'un da Markus Merk'i MHK Başkanlığı'na getirme düşüncesi gündeme bomba gibi düştü.

RAPORDA YAZIYOR

David Elleray'in Nisan ayında hazırladığı raporda, MHK'nin başına yabancı bir ismin atanmasını tavsiye ettiği öne sürüldü. Eski başkan Nihat Özdemir zamanında hazırlanan bu rapor, Mehmet Büyükekşi yönetiminin elinde de bulunuyor.

Hedef Markus Merk! Hamit Altıntop, Türk futbolunda devrim yaratacak hamlenin çalışmalarını yapıyor

BÜYÜKEKŞİ VE ALTINTOP KONU HAKKINDA GÖRÜŞTÜ

Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Markus Merk'in MHK Başkanı olma konusunda görüştü. Altıntop bu görüşmeden bir onay alamasa da, girişimlerini sürdürüyor.

YORUMLAR (1)
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