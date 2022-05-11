Milli triatletler yarın İspanya'da kampa girecek - Son Dakika
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Milli triatletler yarın İspanya'da kampa girecek

11.05.2022 11:17
Milli triatletler yarın İspanya'da kampa girecek

Triatlon Milli Takımı'nın kampı 6 sporcunun katılımıyla yarın İspanya'da başlayacak.

Triatlon Milli Takımı'nın kampı 6 sporcunun katılımıyla yarın İspanya'da başlayacak.

Türkiye Triatlon Federayonundan yapılan açıklamada, İspanya'nın Alicante şehrinde, 2024 Paris Olimpiyatları hazırlıklarını sürdüren Gültigin Er ve Enes Kızılcık'ın da katılacağı kampta Selinay Tuğçe Kır, İpek Günad, Taha Eren Coşgun ve Burak Çağdaş'ın da yer alacağı belirtildi.

Milli takım antrenörleri Yüksel Işık ve Mehmet Zeki Sarı'nın gözetimindeki kampın iki hafta süreceği kaydedildi.

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Triatlon, Türkiye, İspanya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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