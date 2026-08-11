Milli Voleybol Takımı Çekya'yı Yendi
17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Çekya'yı 3-0 mağlup etti.
17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Çekya'yı 3-0 yendi.
Milli takım, Şili'nin başkenti Santiago'da oynanan karşılaşmayı 25-16, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kazandı.
Bu sonuçla şampiyonada üçüncü galibiyetini alan milli takım, gruptaki beşinci ve son maçında yarın TSİ 03.00'de Şili ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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