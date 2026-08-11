Milli Voleybol Takımı Çekya'yı Yendi

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Çekya'yı 3-0 yendi.

Milli takım, Şili'nin başkenti Santiago'da oynanan karşılaşmayı 25-16, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kazandı.

Bu sonuçla şampiyonada üçüncü galibiyetini alan milli takım, gruptaki beşinci ve son maçında yarın TSİ 03.00'de Şili ile karşılaşacak.