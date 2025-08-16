Milliler İspanya\'yı Yenerek 7. Oldu

FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, son maçında karşılaştığı İspanya'yı 89-74 mağlup ederek organizasyonu yedinci sırada tamamladı.

Ay-yıldızlılar müsabakaya Noyan Tolan, Ömer Yusuf Şık, Kaan Belgutay, Ömer Kutluay ve Ömer Alp Elitaş beşiyle başladı. Milliler karşılaşmanın ilk yarısını 39-36 önde tamamladı.

16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nda Ömer Kutluay 31 sayı - 6 ribaund - 5 asist - 2 top çalma ve Darius Karutasu 18 sayı - 7 ribaund - 2 asist - 4 top çalma - 1 blokluk performans gösterdi. İspanya'da ise Diego Ferreras 17 sayı ile oynadı. - İSTANBUL