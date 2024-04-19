Halil Cihan Ünal: 'Oyunu kazandık ama skoru alamadık' - Son Dakika
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Spor

Halil Cihan Ünal: 'Oyunu kazandık ama skoru alamadık'

MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Halil Cihan Ünal, Beşiktaş karşısında oyun anlamında kazandıklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını söyledi. Ünal, siyah-beyazlılara karşı önde baskı yaptıklarını dile getirerek, 'Geçişten ve duran toptan gol yedik. Planlarımızın yüzde 80'i tuttu. Oyunu kazandık ama skoru alamadık. Bu da mağlup olmamıza neden oldu' şeklinde konuştu.

19.04.2024 22:48
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- Halil Cihan Ünal: "Oyunu kazandık ama skoru alamadık"

İSTANBUL - MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Halil Cihan Ünal, Beşiktaş karşısında oyun anlamında kazandıklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını söyledi.

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Halil Cihan Ünal, "Geliştirmeye çalıştığımız oyunumuz var. Bu müsabakada da geliştirmeye çalıştığımız oyunu devam ettireceğimiz söyledik. Planlarımız tuttu ama Beşiktaş gibi zor bir deplasmanda ve 2-0 mağlup olduk. Önümüzde bir süreç var. Kupada da karşılaşacağız. Gerekli dersleri çıkaracağız. Kupada finale çıkmayı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ünal, siyah-beyazlılara karşı önde baskı yaptıklarını dile getirerek, "Geçişten ve duran toptan gol yedik. Planlarımızın yüzde 80'i tuttu. Oyunu kazandık ama skoru alamadık. Bu da mağlup olmamıza neden oldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Halil Cihan Ünal: 'Oyunu kazandık ama skoru alamadık' - Son Dakika

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