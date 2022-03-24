Modern Pentatlon Dünya Kupası - Son Dakika
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Modern Pentatlon Dünya Kupası

24.03.2022 23:47
Modern Pentatlon Dünya Kupası

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası'nın 1. etabında yarı finalde mücadele eden milli sporcu İlke Özyüksel, 23. sırada yer aldı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası'nın 1. etabında yarı finalde mücadele eden milli sporcu İlke Özyüksel, 23. sırada yer aldı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kadınlar yarı finali laser run etabıyla sona erdi.

Milli sporcu İlke Özyüksel eskrim, yüzme ve laser run etaplarından toplam 1043 puan alarak yarışı 23. sırada tamamladı.

Erkekler kategorisinde ise yarı final eskrim sıralama müsabakaları tamamlandı. Eskrim etabından 20 tuş ve 225 puan elde eden milli sporcu Buğra Ünal, yarın finale kalmak için yarışacak.

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Kaynak: AA

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