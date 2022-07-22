Ülkesinde Chorale Roanne, Nanterre , Orleans, SLUC Nancy ve Limoges 'da görev yapan tecrübeli basketbolcu, Türkiye 'de Banvit ve Darüşşafaka, İspanya 'da Barcelona forması giydikten sonra Anadolu Efes'e transfer oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Monaco, Fransız basketbolcu Adrien Moerman'ı transfer etti - Son Dakika

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