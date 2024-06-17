Montella açıkladı! Yıldız futbolcuyu Gürcistan maçında oynatmayacak - Son Dakika
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Montella açıkladı! Yıldız futbolcuyu Gürcistan maçında oynatmayacak

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer alan ve yarın oynanacak Gürcistan maçıyla turnuvaya başlayacak olan A Milli Futbol Takımı'mızda teknik direktör Vincenzo Montella, bu maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kolay bir maç olmayacağına dikkat çeken Montella, "Tek amacımız kazanmak ve iyi oynamak. Yarın akşam da iyi oynamak ve kazanmak istiyoruz" dedi. İtalyan teknik adam ayrıca, sakatlığını yeni atlatan Ferdi Kadıoğlu'nu ilk maçta riske etmek istemediğini söyledi.

17.06.2024 21:52
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2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'mızda teknik direktör Vincenzo Montella, yarın oynanacak Gürcistan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

" Almanya'da oynamak, Türk taraftarların buradaki yoğunluğu, onların karşısında oynamak gurur verici" sözleriyle konuşmasına başlayan Montella'nın açıklamaları şu şekilde;

"KADRO TERCİHİM TAMAMEN STRATEJİK"

"Tabii ki bu süreçte bazı oyuncuları dışarıda bırakmak zorunda kaldım. İngiltere'nin Grealish örneğini verdim. Bazı oyuncular burada olabilir, bazıları burada olmayabilir. Bunun sebebi tamamen stratejidir. Bildiğiniz gibi, emek vermiş oyuncular. Grup aşamasında da buraya gelerek emek veren oyuncuları ödüllendirmek istedim. Bazı oyuncuların milli takımda oynaması daha uzun sürebilir. Bu da bir gerçek.

Montella açıkladı! Yıldız futbolcu, Gürcistan maçında oynamayacak

"FERDİ'Yİ RİSKE ETMEK İSTEMİYORUM"

Bizi üzen ve talihsiz olan sakatlıklar yaşadık, bizi etkiledi. Ama Bu futbolda olan şeyler. Elimizdeki bek oyuncuları işimize yarayacak. Önemli oyuncularımız var. Ferdi'yi ilk maçta riske etmek istemiyorum. Kumar gibi olur bu. Tamamen toparlanmasını bekleyeceğiz. Turnuvaya bazı oyuncular takımlarından %50 oynayarak geldi, bazıları tam fit gelmedi. Her oyuncunun fiziksel, bireysel kapasitesi birbirinden farklı. O yüzden dikkatli olmalı ve oyunculara zarar verecek bir karar almamalısınız.

Montella açıkladı! Yıldız futbolcu, Gürcistan maçında oynamayacak

"TEK AMACIMIZ KAZANMAK"

Tek amacımız kazanmak ve iyi oynamak. Yarın akşam da iyi oynamak ve kazanmak istiyoruz. Futbola çok erken yaşta başlarız ve bu tutkumuz yıllarca sürer. Tabii ki motivasyonsuz olmaz. Çok fazla motive olmak da sizi engelleyebilir. Sizi bu yolunuzdan da alıkoyabilir. Tabii ki takımı düşünmeliyiz. Günün sonunda bu bir futbol oyunu, hepimiz bir rüya için buradayız. Sonuna kadar gitmeliyiz. Tüm şartlar altında bu hayali gerçekleştirmeliyiz. Çok zor bir takım. Yarınki maçta bunu göstermek isteyeceklerdir. Kolay bir maç olmayacak. Sabırlı olmalıyız. Sürekli organize halde kalmalıyız.

"HEYECANLIYIM"

Özel günlerden birini yaşıyoruz. 23 sene önce yanılmıyorsam Roma ile son şampiyonluğu yaşıyordum. Yarın da doğum günüm ve ilk defa hoca olarak Avrupa Şampiyonası'nda olacağım. Ülkemizde bayram. Heyecanlıyım, en iyi şekilde işimizi yapmak için sahada olacağız.

Montella açıkladı! Yıldız futbolcu, Gürcistan maçında oynamayacak

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN DURUMU

Bizim için gerçekten çok önemli bir futbolcu, diğer oyuncularımız gibi. Yarın oynayacak durumda değil. Umarım bir sonraki maçtan itibaren oynayacak durumda olur. Gerekiyorsa üçüncü maçta da bekleyeceğim, sonuna kadar beklemeye hazırım."

Montella açıkladı! Yıldız futbolcuyu Gürcistan maçında oynatmayacak

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Son Dakika Spor Montella açıkladı! Yıldız futbolcuyu Gürcistan maçında oynatmayacak - Son Dakika

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