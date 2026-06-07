Montella: Bahanelere Sığınmak Yok - Son Dakika
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Montella: Bahanelere Sığınmak Yok

07.06.2026 04:51
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A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, adaptasyonun önemine vurgu yaptı ve bahanelere yer olmadığını belirtti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Mesafeler de daha uzak oluyor. Hava şartları da farklılıklar gösterebiliyor. Kim daha çabuk adapte olursa avantaj elde eder. Bahanelere şimdiden sığınmanın hiç manası yok. Bahane üretemezsiniz, burası milli takım" dedi.

Dünya Kupası öncesinde Miami'de kamp yapan A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 mağlup. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yüksek seviyede bir karşılaşmada pozitif bir sonuç aldıklarını söyleyen Vincenzo Montella, "Zorlayıcı, seviyesi çok yüksek bir maç oldu. Rakip gerçekten Güney Amerika takımı olduğunu sahada gösterdi. Onlar kurnazlıklarıyla bilinirler. Maça baktığınızda oldukça pozisyonda notlar var. Sonuç bir kere pozitif. Seviyeyi şu şekilde yükseltmemiz gerekiyor; bloklar arasında mesafeyi çok daya iyi ayarlayabilirdik. Gelecekti maçlarda çok ihtiyacımız olacak" diye konuştu.

'FERDİ OYNAYABİLECEK DURUMDAYDI, RİSKE ETMEK İSTEMEDİK'

Sakatlıklarını atlatan bazı futbolcuların son durumları hakkında konuşan Montella, "Kerem birkaç dakika fazladan oynayabildi. Normalde Ferdi oynayabilecek durumdaydı ama riske etmek istemedim. Hakan'ı aynı şekilde birkaç dakika fazla oynatabilirdik. Objektif olmak gerekirse bu futbolcuların şu anda 95 dakikalık performans olarak çıkartmaları çok zor" ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN EKSİKLERİMİZİ ZAMANLA GİDERECEĞİZ'

Takımdaki eksiklerin zamanla giderileceğini söyleyen tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:

"Çok açık bir maç oldu. Çok pozisyon üretmek maçı kazanacağınızın anlamında gelmiyor. Her maçta bu şekilde olmaz. Kompakt oyunun önemi çok daha fazla önem kazanıyor. Bu çalışmamız gereken bir konu. Biz zaten çok çalışacağız. Bütün eksiklerimizi zamanla gidereceğiz."

Milli takımda ilk kez kaptan olarak görev yapan Zeki Çelik için mutlu olduğunu belirten Montella, "Zeki, bugün kaptanlık pazubendiyle çok önemli performans sergiledi. Kendisi için çok mutluyum. Sonrasında kaptanımız Hakan Çalhanoğlu oyuna girdi. O oynadığında sanki mıknatıs varmış gibi bütün toplar onu çekiyormuş gibi performans sergiliyor. Gerçekten ikisi için de çok mutluyum" dedi.

'BU TÜR SPEKÜLASYONLARIN OLMASI ÇOK NORMAL'

Takımdaki bazı oyuncular hakkında çıkan transfer haberlerinin takıma etki edip, etmediği yönünde gele soru üzerine Montella, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında tüm Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nın zamanlaması transfer dönemi oluyor. Bu tür spekülasyonların olması çok normal. Biz hepimiz bunlara alışığız. Futbolcularımızın da bunlara alışkın olduğuna inanıyorum."

'HERKES BU ŞARTLARA ADAPTE OLMAK İÇİN YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR'

Gruptaki rakipleriyle ilgili de konuşan Montella, "Avustralya maçını gördüm. Farklı özellikleri barındıran takımlardan oluşan bir grup olduğunu söyleyebilirim. O yüzden biz kendi performansımızı arttırarak sahaya çıktığımızda kendi oyunumuzu sergilememiz gerekiyor. Hava sıcak. Hepimiz biliyoruz, futbol bu. Adapte olmanız gerekiyor. Arkamızda duran bir ekibimiz var. Herkes bu şartlara adapte olmak için yoğun bir şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

'DÜNYA KUPASI SADECE BİZİM İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN YORUCU'

Dünya Kupası'nda mesafelerin uzun olduğunu ancak bunun herkesi etkileyeceğine dikkat çeken İtalyan teknik adam, sözlerini şöyle noktaladı:

"Dünya Kupası sadece bizim için değil herkes için yorucu. Mesafeler de daha uzak oluyor. Hava şartları da farklılıklar gösterebiliyor. Kim daha çabuk adapte olursa avantaj elde eder. Bahanelere şimdiden sığınmanın hiç manası yok. Bahane üretemezsiniz, burası milli takım. En iyi performansı her seferinde göstermek zorundasınız."

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Montella: Bahanelere Sığınmak Yok - Son Dakika

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