Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u son saniye golüyle 3-2 mağlup ederken Mostafa Mohamed attığı 2 golle yıldızlaşmıştı. Mısırlı golcünün uzun zamandır tartışılan performansının bir anda geceyle gündüz kadar değişmesinin sebebi ortaya çıktı.
Hürriyet'in haberine göre; Mustafa Muhammed hatalarını kabul edip toparlanma sözü verirken, idman biter bitmez Florya'dan ayrılmak yerine ekstra çalışmalara imza attı. Yalnız yaşamak yerine doğum yapan eşini, bebeğini ve annesini İstanbul'a getirdi. Bu değişim ile ekstra çalışmalar meyvesini verdi ve Rize'de 2 gol kaydetti. 31 Aralık'a kadar opsiyonu elinde bulunduran Galatasaray 4 milyon dolara Zamalek'ten bonservisi alacak.
Son Dakika › Spor › Mostafa Mohamed artık çok daha mutlu! İşte performansını bu kadar etkileyen detay - Son Dakika Spor