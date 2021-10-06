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Mostafa Mohamed artık çok daha mutlu! İşte performansını bu kadar etkileyen detay - Son Dakika

Mostafa Mohamed artık çok daha mutlu! İşte performansını bu kadar etkileyen detay

06.10.2021 18:58

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılmak üzere olan ve sezon başından beri performansı tartışılan Mostafa Mohamed, Rize karşısında 2 gol atarak hakkındaki olumsuz düşünceleri tersine çevirdi. Mısırlı golcünün performansını yükselten sebebin ise ailesinin İstanbul'a gelmesi olduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulübün, 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini Zamalek'ten 4 milyon dolar karşılığında alacağı öğrenildi.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u son saniye golüyle 3-2 mağlup ederken Mostafa Mohamed attığı 2 golle yıldızlaşmıştı. Mısırlı golcünün uzun zamandır tartışılan performansının bir anda geceyle gündüz kadar değişmesinin sebebi ortaya çıktı.

BONSERVİSİ ALINACAK

Hürriyet'in haberine göre; Mustafa Muhammed hatalarını kabul edip toparlanma sözü verirken, idman biter bitmez Florya'dan ayrılmak yerine ekstra çalışmalara imza attı. Yalnız yaşamak yerine doğum yapan eşini, bebeğini ve annesini İstanbul'a getirdi. Bu değişim ile ekstra çalışmalar meyvesini verdi ve Rize'de 2 gol kaydetti. 31 Aralık'a kadar opsiyonu elinde bulunduran Galatasaray 4 milyon dolara Zamalek'ten bonservisi alacak.

Mostafa Mohamed artık çok daha mutlu! İşte performansını bu kadar etkileyen detay

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Son Dakika Spor Mostafa Mohamed artık çok daha mutlu! İşte performansını bu kadar etkileyen detay - Son Dakika Spor


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