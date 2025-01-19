Mourinho: '3 Puanı Hak Ettik' - Son Dakika
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Spor

Mourinho: '3 Puanı Hak Ettik'

Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 yenerken, Mourinho 3 puanı hak ettiklerini söyledi.

19.01.2025 22:33
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- Jose Mourinho: "3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum"

ADANA - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçını domine ettiklerini söyleyerek, "Rakibimiz çok kompaktı ve her şeyini ortaya koydu. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu. Mourinho, Galatasaray ile puan farkını kapatmak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak, "Rakibimizin biraz daha puan olarak önüne geçmeyi umuyoruz. Açıkçası bizler çok fazla puan kaybı yaşadık. Kaybetmememiz gereken maçları kaybettik. Onlar da kazanmamaları gereken maçları kazandılar. Önümüzdeki maçları da kazanıp onların önüne geçmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"İptal edilen 2 golümüz oldu"

Adana Demirspor karşısında maçı domine ettiklerini söyleyen Portekizli teknik adam, "4-0 kazandık ve 3 puan aldık. Rakibimiz çok kompaktı ve her şeyini ortaya koydu. Bize kontratak ile gol atmaya çalıştılar ama başaramadılar. İkinci yarıya da iyi başladık. İptal edilen 2 golümüz oldu. Oyuncu değişikliği yaptım ve Kadıköy'de daha önce ıslıklanan o genç oyuncuyu sahaya sürdüm. Asistiyle golü bulduk. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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