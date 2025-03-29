Mourinho\'dan VAR Eleştirisi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 4-2'lik Bodrum FK galibiyetinin ardından, "Bu akşamki karşılaşmanın VAR hakemi yabancıydı, üstelik Portekizliydi, garip bir penaltı verdi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'yı 4-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, aldıkları galibiyetin önemine vurgu yaptı. Mourinho, "Takım olarak iyi performans sergiledik. Bu akşamki maçın hakemlerinin Glasgow'daki olmaması bizim adımıza şanssızlıktı. Orada net penaltılarımız verilmedi. Bu akşam ise penaltılar verildi. İlk golü böyle yedik. İkinci yediğimiz golde ise skor 4-1'di. Yediğimiz 2 golün de dramatik olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Saint Maximin'in uzun süre sonra forma giydiğini söyleyen Mourinho, "Maximin fiziksel olarak iyi değildi. Milli arada kendini geliştirme şansı verdik. Bu akşam da 20 dakika oynadı. Performansı takım gibiydi. O oyuna girince takımın performansı düşmüştü, o da bu periyotta oynadı" dedi.

"Galatasaray maçına hazırlanacağız"

Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynayacakları derbiye pazar gününden itibaren hazırlanacaklarını belirten Mourinho, "Maçı yabancı hakemin yönetmesi konusunda benim fikrimin önemi yok, bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ben Türk değilim, ben yabancıyım. Buraya çalışmak için geldim. Bir şeyleri değiştiremeyeceğim. O yüzden yorum yapamıyorum. Bu akşamki karşılaşmanın VAR hakemi yabancıydı, üstelik Portekizliydi, garip bir penaltı verdi. Çarşamba günü kupa maçı oynayacağız. Her şey o maçın sonunda belli olacak. İki takımın da ana hedefinin lig olduğunu biliyorum ama biz kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Bodrum FK maçının milli aradan sonra zorlu geçtiğini vurgulayan Portekizli teknik adam, "Yarın dinleneceğiz. Maç zorlu geçti. Çünkü milli aradan sonra cuma oynamak zordu. Fas Milli Takımı'nda forma giyen Amrabat ve Nesyri milli maçlarını salı günü gece yarısı oynadılar. Yorgunlar, yarın dinleneceğiz, pazar günü çalışacağız. Şampiyonluk şansımız ise sürüyor. Ancak yüzde veremem. Sezon başından beri gördüğümüz bir yatkınlık var, rüzgara karşı ilerliyoruz. Bizim için Trabzonspor maçını kazanmak çok önemli olacak. Çünkü Galatasaray'ın bay haftası olacak" ifadelerini kullandı. - MUĞLA