Muğla'da 20. Gökova Bisiklet Turu başladı, bisikletçiler 5 gün pedal çevirecek - Son Dakika
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Muğla'da 20. Gökova Bisiklet Turu başladı, bisikletçiler 5 gün pedal çevirecek

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Muğla\'da 20. Gökova Bisiklet Turu başladı, bisikletçiler 5 gün pedal çevirecek
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Muğla'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Gökova Bisiklet Turu, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nden verilen startla başladı. Bisiklet tutkunları 5 gün boyunca Gökova Körfezi güzergahlarında pedal çevirecek; ilk etapta 52 kilometrelik parkurda Akbük'e ulaşılacak.

Muğla'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Gökova Bisiklet Turu, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nden verilen startla başladı. Bisiklet tutkunları, 5 gün boyunca Gökova Körfezi'nin eşsiz güzergahlarında pedal çevirecek.

Mavi ve yeşilin buluştuğu Gökova Körfezi, 20. kez bisiklet tutkunlarını ağırlıyor. Muğla merkezden başlayarak Akyaka'da sona erecek organizasyon kapsamında bisikletçiler, ilk etap için Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nden hareket etti.

Başkan Köksal Aras bisikletçilerle buluştu

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da turun başlangıcında bisiklet tutkunlarıyla bir araya geldi. Katılımcılarla sohbet eden Köksal Aras, bisikletçilere tur boyunca başarılar diledi.

5 günde Gökova Körfezi geçilecek

Turun bugün gerçekleştirilen ilk etabında 52 kilometrelik parkurda pedal çevirecek bisikletçiler, Akbük'e ulaşacak. 29 Eylül Salı günü Akbük'ten hareket edecek olan bisikletçiler, Ören kıyılarını geçerek Çökertme'ye ulaşacak. 30 Eylül Çarşamba günü ise Mazı ve Yalıçiftlik güzergahını takip edecek bisikletçiler, Bodrum Zetaş Kamp Alanı'na geçecek. 1 Ekim Perşembe günü Bodrum'dan feribotla Datça'ya geçecek olan bisikletçiler, Datça-Marmaris güzergahını takip ederek Çubucak Kamp Alanı'na ulaşacak.

Turun 2 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek son etabında ise bisikletçiler Marmaris üzerinden Akyaka'ya ulaşacak. Böylece 5 gün sürecek 20. Gökova Bisiklet Turu tamamlanacak.

Kaynak: İHA
İskender AlperEtkinlikGökovaTurizmMuğlaSporSon Dakika

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