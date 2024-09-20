Muğlaspor'a Modern Stadyum Yolda - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muğlaspor'a Modern Stadyum Yolda

Muğlaspor\'a Modern Stadyum Yolda

Muğlaspor, Atatürk Stadı'nın yenilenmesi için görüşmeler yaparak süreçte ilerleme sağladı.

20.09.2024 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUĞLA Atatürk Stadı'nın tribünlerinin depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılmasının ardından iç saha maçlarında Denizli Atatürk Stadı'na taşınan TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Muğlaspor'da stadyumun yenilenmesi süreciyle ilgili temaslar gerçekleştirildi. Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleri, il dışında bulunan AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ile telefon görüşmesi yaparak, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş'ı ise makamlarında ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirdi. Stadyum çalışmaları hakkında istişarelerde bulunan Başkan Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleri, Muğla'ya modern bir stadyum kazandırılması için çalışan kurumlar ve belediyeye teşekkürlerini iletti.

Ziyaret sonrasında kulüpten, "Muğla Atatürk Stadyumu'nun yenilenmesine ilişkin müşavir firma tarafından hazırlanan uygulama projelerinin tamamlanarak bakanlığa teslim edildiği ve tüm uygulama projelerinin Menteşe Belediyesi'ne teslim edilme aşamasına geldiği bilgisi alınmıştır. Stadyum parseline ilişkin imar uygulama işlemleri (yol terk işlemi) Muğla Kadastro Müdürlüğü'nce sürdürülmektedir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Menteşe Belediyesi'nde ruhsat ve tüm idari sürecin takibi büyük bir titizlik ve özveriyle sürdürülmektedir. Bu süreçte stadyum yapımı için tüm kurumlarımız ve belediyemiz, mevzuatlar çerçevesinde üzerine düşen tüm katkıyı sağlamaktadır" açıklaması yapıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Denizli, Yaşam, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor'a Modern Stadyum Yolda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:31 Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire “sus“ işareti yaptı Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire "sus" işareti yaptı
13:03 “Türk Escobar“ lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti
12:36 Geçen yıl 15, bu yıl 6 Fiyata isyan eden çiftçi ürünü sokağa döktü Geçen yıl 15, bu yıl 6! Fiyata isyan eden çiftçi ürünü sokağa döktü
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
11:14 Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin’in kopuk bacağının sırrı çözüldü Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü
22:59 Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış Adli Tıp Kurumu raporu geldi İşte Narin’in ölüm tarihi Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi
21:43 Savaş resmen başladı İsrail, Lübnan’ı vurdu Savaş resmen başladı! İsrail, Lübnan'ı vurdu
21:27 Stoltenberg NATO’ya bu sözlerle veda etti: Avrupa Türkiyesiz güvende değil Stoltenberg NATO'ya bu sözlerle veda etti: Avrupa Türkiyesiz güvende değil
21:20 Başkentte sahte bal operasyonu Ele geçirilen miktar dudak uçuklatan cinsten Başkentte sahte bal operasyonu! Ele geçirilen miktar dudak uçuklatan cinsten
21:02 Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği Dervişoğlu: Dün dünde kaldı cancağızım Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği Dervişoğlu: Dün dünde kaldı cancağızım
20:50 İki kardeş denizde kaybolmuştu Kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiler İki kardeş denizde kaybolmuştu! Kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiler
19:19 Ortalığı karıştıracak görüntüler İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 14:20:12. #1.12#
SON DAKİKA: Muğlaspor'a Modern Stadyum Yolda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement