Muğlaspor Liderlikte Bayram Havası Yaşıyor - Son Dakika
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Muğlaspor Liderlikte Bayram Havası Yaşıyor

Muğlaspor Liderlikte Bayram Havası Yaşıyor

Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grup lideri Muğlaspor, 22 maçta aldığı 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle bayram havası yaşıyor. Kulüp başkanı Menaf Kıyanç, siyasilerin ve yerel yöneticilerin Muğlaspor'a ilgi göstermelerini beklediğini belirtti. Şampiyonluğa giderken şehri harekete geçirmeyi hedeflediklerini söyleyen Kıyanç, kulübün ahlaklı şekilde yönetildiğini ve destek olan herkese teşekkür etti.

25.04.2024 13:58
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Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grup'ta oynadığı 22 maçta 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan lider Muğlaspor'da bayram havası yaşanıyor. Kulüp başkanı Menaf Kıyanç" Siyasilerin, yerel yöneticilerin Muğlaspor'a ilgi göstermelerini bekliyorum" dedi.

Muğlaspor Sıtkı Koçman Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, "Muğlaspor şampiyon oldu diye bir algı var. Rakibimizden 4 puan öndeyiz. Ligin bitmesine 3 maç var. Henüz şampiyon olmadık. Rehavete kapılmamalıyız. Taraftarımızın içi rahat olsun. Ayak oyunlarına karşı kulübümüzün hakkını sabırlı bir şekilde savunuyoruz. Ciddi emek harcıyoruz. Siyasilerin, yerel yöneticilerin ve karar mercilerin Muğlaspor'a ilgi göstermelerini bekliyorum. Şampiyonluğa giderken şehri harekete geçirmeliyiz. Kulübümüzü ahlaklı şekilde yönetiyoruz. Orta sınıf esnaflarımız ve sponsorlarımızın büyük desteği var. Maddi-manevi destek olan herkese teşekkür ediyorum. Karakterli bir futbolcu topluluğuna sahibiz. Bir kere bile yanımıza gelip 'Şampiyon olunca ne kadar prim vereceksiniz' diye soru sormadılar. Hepsiyle gurur duyuyorum. Kalıcı projeler üreteceğiz. Kentte yaşayan herkese sesleniyorum. Cadde ve sokakları yeşil-beyazlı bayraklarla donatalım" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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