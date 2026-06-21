Muhammed Can Yanmaz'ın Olimpiyat Hedefi - Son Dakika
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Muhammed Can Yanmaz'ın Olimpiyat Hedefi

21.06.2026 11:11
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14 yaşındaki Muhammed Can, milli formayla olimpiyatlara katılmayı hedefliyor, haftada 10 idman yapıyor.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Muhammed Can Yanmaz, üç branşta sürdürdüğü spor tutkusunu milli formayla olimpiyatlara taşımayı hedefliyor.

İlçeye bağlı Paşaalanı Mahallesi'nde yaşayan Muhammed Can Yanmaz, küçük yaşlardan itibaren spor yapmaya başladı.

Babası Can Yanmaz'ın da destekleriyle basketbolun yanı sıra atletizmle de ilgilenen Muhammed Can, yüksek atlama ve uzun atlama branşlarında da kendisini geliştirdi.

Katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye şampiyonalarında birincilikleri bulunan Muhammed Can, bu başarısını derslerine de yansıtarak BİLSEM öğrencisi olmayı başardı.

Haftada 10 idman yapan 1,94 metre boyundaki Muhammed Can, milli formayla olimpiyatlara katılmayı hedefliyor.

"Ailemi ve ülkemi gururlandırmak istiyorum"

Muhammed Can Yanmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokul dördüncü sınıfta öğretmeninin kendisini okul yarışmalarında keşfettiğini söyledi.

Sporu çok sevdiğini belirten Muhammed Can, şöyle devam etti:

"Hayalim milli formayla ülkemi büyük organizasyonlarda temsil etmek. Gerek yüksek atlama gerekse uzun atlamada ailemi ve ülkemi gururlandırmak istiyorum. Günlerim hep yoğun geçiyor, bana tatil yok. Haftada 10 idman yapıyorum. Atletizmin her spora büyük katkısı var. O yüzden basketbola da aşırı katkısı oluyor. Yüksek ve uzun atlamada olimpiyatlara katılmak istiyorum. Benim gibi sporla ilgilenen arkadaşlarıma asla vazgeçmemelerini öneririm. Hep üzerine gitsinler, asla yılmasınlar."

Baba Can Yanmaz ise çocukların iyi bir noktaya gelmesinde ailelere önemli görevler düştüğünü dile getirdi.

Yanmaz, çocukların huzurlu bir ailede telefon, tablet ve televizyondan uzak durmaları gerektiğini anlatarak, "Oğlum hedefleriyle ilgili ne yaparsa yapsın arkasındayım. Onun vereceği tüm kararlara saygı gösteriyorum. Önemli olan karakterli, kişilikli, ahlaklı, adam gibi bir adam olup büyüyebilmesidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözü bizim için çok değerlidir." ifadelerini kullandı.

Can Yanmaz, spor yapan çocukların disiplinli olmayı başardıkları için bu durumun okula ve eğitimine de olumlu yansıdığını sözlerine ekledi.

"Hedefe emin adımlarla yürüyeceğiz"

Muhammed Can'ın atletizm antrenörü Metin Dilcioğlu, spora erken başlamanın çocuklara büyük avantaj sağladığını vurguladı.

Dilcioğlu, Muhammed Can'ın çoklu branş yapmasının gelişimine olumlu yansıdığını ifade ederek, kendisinin şu anda yüksek atlama antrenmanlarında 180 santimetreyi geçtiğini söyledi.

Yakın zamanda 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nın yapılacağını belirten Dilcioğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 15 gün zamanımız kaldı. Antrenmanda biz bunu atlattık ama önemli olan bunu yarışa yansıtabilmek. 14 yaşındaki bir çocuğun 180 santimetreyi geçmesi basit bir derece değil. Onun için biz şimdi hem yüksek hem uzun yapıyoruz. İleri de yükseğe ağırlık vereceğiz. Muhammed Can şu anda elde ettiği başarılarla elit sporcu kategorisinde yer alıyor. Bu yıl göstereceği performansla tahmin ediyorum ki erken bir şekilde milli takım kadrosuna çağrılır. İnşallah önü de açık. Devamlı düzenli antrenman yapacağız. Hedefimizden sapmadan, planlarımızı bozmadan hedefe emin adımlarla yürüyeceğiz."

Kaynak: AA

Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muhammed Can Yanmaz'ın Olimpiyat Hedefi - Son Dakika

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