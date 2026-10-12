Muhammet Emin Aras, İstanbul\'da yarım kalan hayalini Özbekistan\'da tamamlamak istiyor

Milli kick boksçu Muhammet Emin Aras, iki yıl önce üçüncü olduğu Dünya Kupası'nda bu yıl şampiyon olarak yarım kalan hayalini gerçekleştirmek istiyor.

Televizyonda eski kick boksçu Çağan Atakan Arslan'ı (Avatar Atakan) izleyerek spora ilgi duyan 19 yaşındaki Muhammet Emin, 2022 yılında kick boksa başladı.

Haftanın 6 günü yoğun antrenman yapan milli sporcu, 2024'te İstanbul'da düzenlenen Dünya Kupası'nda üçüncülük elde etti. Kariyerinde yaklaşık 10 madalya bulunan ve 4 kez Türkiye şampiyonu olan Muhammet Emin, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hazırlıklarını tamamlayan Muhammet Emin Aras, yarın Özbekistan'da başlayacak Dünya Kupası'nda şampiyon olup yarım kalan hayalini tamamlamayı hedefliyor.

Milli kick boksçu, AA muhabirine, branşını severek sürdürdüğünü belirterek, "İstanbul'da yarım kalan hikayemi Özbekistan'da tamamlamak istiyorum. Orada üçüncü olmuştum. Tecrübesizdim artık tecrübeliyim. Birinci olmak ve kupayla ülkeme dönmek istiyorum." dedi.

Babasının en büyük destekçisi olduğunu anlatan Muhammet Emin Aras, annesinin ise branşın sertliğinden dolayı karşı olduğunu anlattı.

Muhammet Emin, spora başlama süreciyle ilgili, "Televizyonda 'Avatar Atakan'ı izleyince heveslenip başlamıştım. Onun maçlarını izleyince küçüklükten beri hevesleniyordum. Sıkı bir çalışma serüvenimiz var. Haftanın üç günü çift olmak üzere 6 gün antrenman yapıyoruz. Gençlerdeydim büyüklere geçtim. Dünya ve Avrupa şampiyonu da olmak istiyorum. Özbekistan'da şampiyon olup ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorum. Orada kürsüde kupayı elime alıp o gururu yaşamak istiyorum. Ülkeme dönünce o kupayla ailemin, arkadaşlarımın ve hocalarımın beni güzel şekilde karşılamasını istiyorum."

"Özel antrenmanlarla hazırlıyoruz"

Milli sporcunun antrenörü Cebrail Gençoğlu da Muhammet Emin Aras'ın azimli ve başarılı bir sporcu olduğunu belirterek, Dünya Kupası'nda milli takımı en iyi şekilde temsil etmesini hedeflediklerini söyledi.

Gençoğlu, "Muhammet Emin Aras, başarılarından dolayı Özbekistan'da milli takımımızı temsil edip Dünya Kupası'nda yarışacak. Hedefimiz Türk bayrağını orada göndere çekebilmek ve ülkemize madalyalarla dönebilmesini sağlamak. Özel antrenmanlarla organizasyona hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.