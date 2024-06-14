Mühürlü üç kapıdan geçiliyor! Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor - Son Dakika
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Spor

Mühürlü üç kapıdan geçiliyor! Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor

Mühürlü üç kapıdan geçiliyor! Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, lüks çanta koleksiyonuyla dikkat çekiyor. Nara, Milano'daki evinde bulunan ve servet değerindeki çantaların yer aldığı odayı sosyal medyada paylaştı. Çanta koleksiyonunu hırsızlara karşı korumak için özel önlemler alan Nara, çantalarını sigortalattığını ve odaya girişin parmak izi ve şifreyle mühürlenmiş üç kapıdan geçilerek yapıldığını söyledi.

14.06.2024 12:39
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Galatasaray'ın golcüsü Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Ünlü isim bu kez ise çantalarıyla gündeme geldi.

"MÜHÜRLENMİŞ ÜÇ KAPIDAN GEÇİLİYOR"

Lüks çanta koleksiyoneri olan Nara'nın servet değerindeki bir oda dolu çantası görenleri şaşırttı. Wanda Nara özellikle hırsızlara karşı aldığı önlemi de açıkladı. Nara'nın Milano'daki evinde yer alan servet değerindeki çantalarının olduğu odayı görenleri şoke etti.

160'TAN FAZLA ÇANTASI VAR

Habertürk'te yer alan habere göre, 160'tan fazla çantası olan Wanda, çantalarının her birini titiz bir şekilde kullanıp saklayan Wanda Nara, yaptığı açıklamada, "Burada koleksiyonum var. Parmak izi ve şifreyle mühürlenmiş üç kapıdan geçmeniz gerekiyor" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Sosyal Medya, Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Milano, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mühürlü üç kapıdan geçiliyor! Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser: Bu gereksiz haberi bizimle paylaşma amacınız neydi çok merak ettim 49 6 Yanıtla
    ferhat eser: caps lock kardeşim transferleri konuşalım futbol konuşalım bak bu akşam euro 2024 başlıyor onu konuşalım yengenin çantalarını ne yapalım biz 5 2 caps lock: Sakin ol kanki. Magazin de olacak elbet. 5 1
  • Mehmet Kaynar: ÇOK MU LAZIM BU HABER 6 0 Yanıtla
  • Ömer Öztoprak: Bu haberi şöyle yapsaydınız daha gereksiz olurdu wanda nara nin 160 çantası var.Ortalama olarak 1 tanesi daire parasına denk geliyor. 1 0 Yanıtla
  • Ankara null: helalll 0 0 Yanıtla

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