Muzaffer Bilazer: "Play-off şu an bizim için garanti" - Son Dakika

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer galip ayrıldıkları Kocaelispor maçının ardından "Play-off şu an bizim için garanti, o periyoda en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Kocaelispor'a karşı sahadan 1-0 galibiyetle ayrılan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Muzaffer Bilazer maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bilazer, "Bugün iki yükselişte olan takım olan hem bizim hem onların son periyotları, bu maçın önemini biraz daha artırıyordu. En azından oyunsal anlamda artırıyordu. Rakibimizin durumu bizim play-off'u garanti altına almak ve play-off öncesi burada doğru bir yer edinmek noktasında bir takım hedeflerimiz devam ediyordu. Kocaelispor oyuna dengeli başladı. İyi savunma yaptılar, topa sahip olsak da istediğimiz boşlukları bulamadık. Bundaki en büyük sebep de topa istediğimiz tempoyu bir türlü kazandıramadık. Uzun top oynamak zorunda kaldık, normalde planlarımız içinde yoktu. Baskı yaparken dönem dönem eksiklerimiz oldu. İlk yarı topa sahip olsak da oyun anlamında çok üretken değildik. İstediğimiz bir durum ortaya çıkmadı. İkinci yarı daha duygulu başladık. Gelen golle skor avantajını yakaladıktan sonra da yapılan değişiklikleriyle öndeki kaliteyi artırdık. Yine sonuçlandırmayı yapamadık. Bu tarz maçlarda bir şekilde bu kadar geniş alanda hücum şansı yakalıyorsan bizim gibi takımların 2, 3 yapması lazım ki, son dakikalarda rakibi skora ortak etmeyelim. Maalesef onu beceremedik bugün. Play-off şu an bizim için garanti. O periyoda en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Daha tam hazır olmayan ve maç eksiği olan oyuncularımız var. Oyun olarak daha iyi olmak zorundayız. Biz 3'ncü, 4'üncü olarak bitirmek istiyoruz ki play-off'ta da az da olsa en azından ikinci maçı iç sahada oynamanın bir avantajı var, bunu da değerlendirmek istiyoruz" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM