Muzaffer Bilazer: "Play-off şu an bizim için garanti" - Son Dakika
Üye Girişi

Muzaffer Bilazer: "Play-off şu an bizim için garanti"

01.05.2022 18:48
Muzaffer Bilazer: "Play-off şu an bizim için garanti"

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer galip ayrıldıkları Kocaelispor maçının ardından "Play-off şu an bizim için garanti, o periyoda en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz" dedi.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer galip ayrıldıkları Kocaelispor maçının ardından "Play-off şu an bizim için garanti, o periyoda en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Kocaelispor'a karşı sahadan 1-0 galibiyetle ayrılan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Muzaffer Bilazer maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bilazer, "Bugün iki yükselişte olan takım olan hem bizim hem onların son periyotları, bu maçın önemini biraz daha artırıyordu. En azından oyunsal anlamda artırıyordu. Rakibimizin durumu bizim play-off'u garanti altına almak ve play-off öncesi burada doğru bir yer edinmek noktasında bir takım hedeflerimiz devam ediyordu. Kocaelispor oyuna dengeli başladı. İyi savunma yaptılar, topa sahip olsak da istediğimiz boşlukları bulamadık. Bundaki en büyük sebep de topa istediğimiz tempoyu bir türlü kazandıramadık. Uzun top oynamak zorunda kaldık, normalde planlarımız içinde yoktu. Baskı yaparken dönem dönem eksiklerimiz oldu. İlk yarı topa sahip olsak da oyun anlamında çok üretken değildik. İstediğimiz bir durum ortaya çıkmadı. İkinci yarı daha duygulu başladık. Gelen golle skor avantajını yakaladıktan sonra da yapılan değişiklikleriyle öndeki kaliteyi artırdık. Yine sonuçlandırmayı yapamadık. Bu tarz maçlarda bir şekilde bu kadar geniş alanda hücum şansı yakalıyorsan bizim gibi takımların 2, 3 yapması lazım ki, son dakikalarda rakibi skora ortak etmeyelim. Maalesef onu beceremedik bugün. Play-off şu an bizim için garanti. O periyoda en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Daha tam hazır olmayan ve maç eksiği olan oyuncularımız var. Oyun olarak daha iyi olmak zorundayız. Biz 3'ncü, 4'üncü olarak bitirmek istiyoruz ki play-off'ta da az da olsa en azından ikinci maçı iç sahada oynamanın bir avantajı var, bunu da değerlendirmek istiyoruz" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

YORUMLAR
500
Eyüpspor-İstanbulspor maçının ardından Eyüpspor-İstanbulspor maçının ardından Fırat Gül: 'Çok fazla rotasyon yapamadık oyun içinde' Fırat Gül: 'Çok fazla rotasyon yapamadık oyun içinde'

Erzurumspor Kulübü, Spor Toto, Play Off, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Muzaffer Bilazer: 'Play-off şu an bizim için garanti' - Son Dakika


Son Dakika
18:12 Gazeteci Cem Küçük'ten Osman Kavala kararına tepki: 15 Temmuz iddialarının uydurma olduğunu düşünüyorum
18:08 Putin'i sinirlendirecek iddia: Kadirov'un birlikleri Rus askerlerini infaz etti
18:07 Süper Lig'e yükselen 2 takım netleşti! Ligin bitmesine 3 hafta kala belli oldu
18:05 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı anketlerle belirlenecek!
18:03 Kara Kartal, Kayserispor'u 3 golle geride bıraktı!
17:48 Yatakta öpüşme görüntüleri ortaya çıkan gelin adayı Sevgi Akiska'nın son hali dikkat çekti
17:27 Paraya para demediler! İşte şampiyon Trabzonspor'un kasasına giren inanılmaz miktar
17:23 Azerbaycan hükümeti duyurdu! Hava sahası Rus askeri uçaklara kapatıldı
16:59 Türk-İş üyeleri, Gezi Davası ile ilgili sloganlara kızarak Sinop'taki 1 Mayıs kortejini terk etti
16:58 Burak Yılmaz sinirden deliye döndü! Sahada Türkçe küfretmediği kimse kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 18:55:34. #1.13#
SON DAKİKA: Muzaffer Bilazer: "Play-off şu an bizim için garanti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement