STAT: İlçeHAKEMLER: Alper Çetin (xx), Serdar Diyadin (xx), Mehmet Ali Akkor (xx)NASADOGE MENEMENSPOR: Batuhan Şen (xx) - Mazlum (xxx), Oğuzhan (xx), Sinan (xxx), Ba (xx) (Dk. 84 Emir), Ömer (xxx), Emre (xx) (Dk. 64 Abdullah x), Batuhan Kırdaroğlu (xx) (Dk. 84 Batuhan Adıgüzel), Himmet (xx) (Dk. 63 Sabbah x), Alhassan (xxx), Ahmet (xx)BURSASPOR: Erhan (xxx) - Onur (xxx), Taha (xx), Mert (xx), Capan (xx), Burak Altıparmak (xxx), Bruno (xx) (Dk. 55 Hasan x), İsmail (xx), Alasgarov (xx), Batuhan (xx) (Dk. 90 Eren), Acolatse (xx) (Dk. 81 Tuğbey)SARI KARTLAR: Mazlum (Menemenspor), İsmail, Tuğbey (Bursaspor)Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son haftasında Nasadoge Menemenspor evinde Bursaspor ile golsüz berabere kaldı. 31'inci dakikada kornerden gelen topa kafa ile vuran Luka Capan'ın şutunu son anda kaleci engelledi.38'inci dakikada Himmet Ertürk soldan ortasında kale önünde bulunan Batuhan Kırdaroğlu, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.65'inci dakikada Onur Atasayar'ın pasında kale önünde topla buluşan İsmail Yüksek'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.73'üncü dakikada Hasan Ayaroğlu'nun uzun pasında defansın arkasında topla buluşan Alasgarov, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlak kaleciye çarparak auta gitti.79'uncu dakikada Sinan Akgöl'ün sağdan yaptığı ortada kale önünde topla buluşan Mahamadou Ba, yakın mesafeden topu auta gönderdi.Karşılaşma 0-0 sona erdi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Nasadoge Menemenspor - Bursaspor: 0-0 - Son Dakika Spor