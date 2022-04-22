Nazilli Belediyespor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Nazilli Belediyespor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarına gerçekleştirilen antrenman ile devam etti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor oyuncuları gerçekleştirdikleri antrenmanda ısınma hareketleri sonrasında 5'e 2 top kapma oyunu oynadı. Pas çalışması ile antrenmana devam eden futbolcular antrenmanın son bölümünde Teknik Direktör Taner Öcal gözetiminde turnuva şeklinde oynanan taktiksel oyun çalışması gerçekleştirdi. Streching ile günü antrenmanı tamamlanırken, oyun çalışmasının galibi yeşil takım oldu. Kaleciler ise kendileri için hazırlanan program dahilinde çalışarak antrenmanın ilerleyen zamanlarında takım arkadaşlarına dahil oldu. - AYDIN