Golden State Warriors, Dallas Mavericks karşısında 1-0 öne geçti - Son Dakika
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Golden State Warriors, Dallas Mavericks karşısında 1-0 öne geçti

19.05.2022 09:43
Golden State Warriors, Dallas Mavericks karşısında 1-0 öne geçti

NBA Batı Konferansı final serisi ilk maçında Golden State Warriors evinde karşı karşıya geldiği Dallas Mavericks'i 112-87 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

NBA Batı Konferansı final serisi ilk maçında Golden State Warriors evinde karşı karşıya geldiği Dallas Mavericks'i 112-87 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

NBA'de Batı Konferansı final serisi başladı. Golden State Warriors, Chase Center'da karşılaştığı Dallas Mavericks'i 112-87'lik skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Golden State'de Stephen Curry 21 sayı, 12 ribaund, Andrew Wiggins 19 sayı, 5 ribaund ve Jordan Poole 19 sayı, 3 asist ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Dallas'ta ise Luka Doncic 20 sayı, 7 asist ve Spencer Dinwiddie 17 sayı, 2 asist ile oynasa da mağlubiyeti önleyemedi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Golden State Warriors, Dallas Mavericks karşısında 1-0 öne geçti
Golden State Warriors, Dallas Mavericks karşısında 1-0 öne geçti
Golden State Warriors, Dallas Mavericks karşısında 1-0 öne geçti

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Kaynak: İHA

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