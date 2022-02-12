NBA'de Cedili Cavaliers, Pacers deplasmanında kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, deplasmanda Indiana Pacers'ı 120-113 mağlup etti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın kenardan gelerek 20 dakika süre aldığı ve 14 sayı, 2 asistle oynadığı maçta Cavaliers, üst üste 4, bu sezon ise 35. galibiyetini elde etti.

Cavaliers'ta Jarrett Allen 22 sayı, 14 ribuantla "double double" yaparken, Caris LeVert 22, Rajon Rondo 17 sayıyla oynadı.

Ev sahibi ekipte Tyrese Haliburton'ın 23 sayı, O'Shea Brissett'in de 18 sayı, 11 ribauntluk performansları mağlubiyete engel olamadı.

Jokic'in "triple double"ı Nuggets'a yetmedi

Sahasında Denver Nuggets'ı 108-102 yenen Boston Celtics, galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Celtics'te Jayson Tatum 24 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Marcus Smart da 22 sayı, 7 asist, 5 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. Robert Williams 15 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptı.

Nuggets'ta ise Nikola Jokic'in 23 sayı, 16 ribaunt, 11 asistlik "triple-double" performansı takımının galibiyetine yetmedi.

Gecenin diğer mücadelesinde Philadelphia 76ers, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 100-87 mağlup etti. 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 5 sayı, 1 ribaunt, 4 asistle galibiyete katkı sağladı.

Sonuçlar

Detroit Pistons- Charlotte Hornets: 119-141

Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder: 100-87

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 113-120

Boston Celtics-Denver Nuggets: 108-102

Atlanta Hawks- San Antonio Spurs: 121-136

Chicago Bulls- Minnesota Timberwolves: 134-122

Utah Jazz- Orlando Magic: 114-99