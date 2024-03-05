NBA'de Chicago Bulls, Sacramento Kings'i mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls, deplasmanda Sacramento Kings'i 113-109 yendi.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Bulls, Kings'i üçüncü çeyrekte 89-67 yenik durumdayken 4 sayı farkla mağlup etme başarısını gösterdi.
Chicago Bulls'ta Coby White, 37 sayıyla NBA kariyerinin en yüksek sayısına ulaşırken, DeMar DeRozan da 33 sayı attı.
Bulls'ta forma giyen milli oyuncu Onuralp Bitim, maçı 1 sayı, 1 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla tamamladı.
Kings'te De'Aaron Fox'un 20 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
Bucks'tan üst üste 6. galibiyet
Milwaukee Bucks, konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 113-106 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.
Bucks'ta Damian Lillard, 41 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı. Bucks'ta sakatlığı bulunan Giannis Antetokounmpo ise süre almazken Clippers'ta James Harden ve Paul George, 29'ar sayı kaydetti.
Clarkson'dan 38 sayı
Utah Jazz ise konuk ettiği Washington Wizards'ı 127-115 yendi.
Jazz'da Jordan Clarkson 38 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaptı. Jazz forması giyen Türk basketbolcu Omer Yurtseven, 6 ribaunt ile maçı tamamladı.
Wizards'ta Jordan Poole'un 32 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
Sonuçlar:
Brooklyn Nets- Memphis Grizzlies: 102-106
Milwaukee Bucks- Los Angeles Clippers: 113-106
Minnesota Timberwolves- Portland Trail Blazers: 119-114
Utah Jazz-Washington Wizards: 127-115
Sacramento Kings-Chicago Bulls: 109-113
Los Angeles Lakers- Oklahoma City Thunder: 116-104
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