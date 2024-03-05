NBA'de Chicago Bulls, Sacramento Kings'i mağlup etti

Manisa'da Okul Sporları Müsabakalarında Altın Madalya Kazanan Öğrenci Sevinçle Karşılandı

Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Müsabakalarında, Alaşehir Endüstri Meslek Lisesi 9. sınıf öğrencisi Levent Enes Kuruca'nın Muay-Thai branşında birinci olarak altın madalya kazanması hem memleketi olan Sarıgöl'de hem de okuduğu Alaşehir'de sevinçle karşılandı. Kuruca, hedefinin önce bölge birinciliği ardından da Türkiye şampiyonu olmak olduğunu belirtti.