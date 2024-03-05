NBA'de Chicago Bulls, Sacramento Kings'i mağlup etti - Son Dakika
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NBA'de Chicago Bulls, Sacramento Kings'i mağlup etti

NBA'de Chicago Bulls, deplasmanda Sacramento Kings'i 113-109 yenerek galibiyet aldı. Coby White 37 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Milwaukee Bucks ise Los Angeles Clippers'ı 113-106 yenerek 6. galibiyetini elde etti. Utah Jazz, Washington Wizards'ı 127-115 mağlup etti.

05.03.2024 10:29
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls, deplasmanda Sacramento Kings'i 113-109 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Bulls, Kings'i üçüncü çeyrekte 89-67 yenik durumdayken 4 sayı farkla mağlup etme başarısını gösterdi.

Chicago Bulls'ta Coby White, 37 sayıyla NBA kariyerinin en yüksek sayısına ulaşırken, DeMar DeRozan da 33 sayı attı.

Bulls'ta forma giyen milli oyuncu Onuralp Bitim, maçı 1 sayı, 1 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla tamamladı.

Kings'te De'Aaron Fox'un 20 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Bucks'tan üst üste 6. galibiyet

Milwaukee Bucks, konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 113-106 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Bucks'ta Damian Lillard, 41 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı. Bucks'ta sakatlığı bulunan Giannis Antetokounmpo ise süre almazken Clippers'ta James Harden ve Paul George, 29'ar sayı kaydetti.

Clarkson'dan 38 sayı

Utah Jazz ise konuk ettiği Washington Wizards'ı 127-115 yendi.

Jazz'da Jordan Clarkson 38 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaptı. Jazz forması giyen Türk basketbolcu Omer Yurtseven, 6 ribaunt ile maçı tamamladı.

Wizards'ta Jordan Poole'un 32 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Sonuçlar:

Brooklyn Nets- Memphis Grizzlies: 102-106

Milwaukee Bucks- Los Angeles Clippers: 113-106

Minnesota Timberwolves- Portland Trail Blazers: 119-114

Utah Jazz-Washington Wizards: 127-115

Sacramento Kings-Chicago Bulls: 109-113

Los Angeles Lakers- Oklahoma City Thunder: 116-104

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor NBA'de Chicago Bulls, Sacramento Kings'i mağlup etti - Son Dakika

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