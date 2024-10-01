Ndour: Umarım Şampiyon Olacağız - Son Dakika
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Spor

Ndour: Umarım Şampiyon Olacağız

Ndour: Umarım Şampiyon Olacağız

Beşiktaşlı Cher Ndour, Kayserispor'u yendikleri maç sonrası şampiyonluk hedeflerini vurguladı.

01.10.2024 00:59
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Beşiktaşlı futbolcu Cher Ndour: Umarım şampiyon biz olacağız

İlyas KAPLAN/KAYSERİ - Beşiktaşlı futbolcu Cher Ndour, Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup ettikleri müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, "Süper Lig zor bir lig. Rekabetin çok olduğu bir lig. Bugün de gördüğünüz gibi kazanmak kolay değil. Her maç çok zor. Umarım şampiyon biz olacağız" dedi.

Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı futbolcu Cher Ndour açıklamalarda bulundu. Ndour, konuşmasında, "O kötü mağlubiyetten sonra çok iyi reaksiyon gösterdik. Çok iyi bir cevap verdik. İyi bir takıma karşı oynadık. Türkiye liginde bütün maçlar zor oluyor. Beraber, takım halinde oynayarak Kayserispor'a karşı iyi bir galibiyet aldık. Şimdi hemen önümüzdeki maça bakmalıyız. Avrupa Ligi'nde Frankfurt ile iç sahada oynayacağımız maçta da aynı bu şekilde iyi bir reaksiyon gösterip iyi oynamak zorundayız. Bugün oynadığım için çok mutluyum. Ben her zaman takımıma yardım için buradayım. Her zaman çok çalışıyorum, her zaman hazır olmaya çalışıyorum. Hocamızın kararlarıdır, saygı duyuyorum. Bana ne zaman ihtiyaç duyarsa, hocam ne zaman şans verirse elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugün de oynadığım için mutluyum. Süper Lig zor bir lig. Rekabetin çok olduğu bir lig. Bugün de gördüğünüz gibi kazanmak kolay değil. Her maç çok zor. Genelde şampiyonluk için 3 takım yarışıyor. Umarım şampiyon biz olacağız" diye konuştu.

"TEK DERDİMİZ BEŞİKTAŞ'A YARARLI OLMAK"

Ligde farklarını göstermek istediklerini de söyleyen Cher Ndour, "Onun için çalışıyoruz. Biz bu rekabetçi ligde çalışarak farkımızı göstermek istiyoruz. Bizim de şansımız yüksek. Evet bir forma rekabeti var ama çok tatlı bir rekabet. Hepimiz çok iyi arkadaşız. Birimizi çok seviyoruz, o anlamda da çok iyi idman yapıyoruz. Hocamızın da taktik anlayışı doğrultusunda en iyi performansı göstermeye çalışıyoruz. Tek derdimiz Beşiktaş'a yararlı olmak. Taraftarımız bugün çok iyi bir atmosfer sergiledi. Buraya 4-0 gibi kötü bir skorla geldik. Taraftarın desteğini bugün yanımızda hissettik. Galibiyeti aldıysak bunu onlar kolaylaştırdı. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Kayserispor, Beşiktaş, Politika, Kayseri, Futbol, Spor, Cher, Son Dakika

Son Dakika Spor Ndour: Umarım Şampiyon Olacağız - Son Dakika

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