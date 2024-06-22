Nefesler tutuldu! İşte Türkiye-Portekiz maçının muhtemel 11\'leri

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EURO 2024'e ilk maçına galibiyetle başlayan A Milli Takım'da gözler Portekiz karşılaşmasına çevrildi. Türkiye, tarihinde Portekiz karşısında resmi maçlarda galibiyet elde edemezken bir ilke imza atmak istiyor.

KAZANIRSAK TUR ATLIYORUZ

Dev mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetirken yardımcılıklarını ise Stefan Lupp Marco Achmüller üstlenecek. Ay-yıldızlı temsilcimiz F Grubu'nu ilk iki sırada tamamlaması durumunda son 16 turuna yükselecek. Montella yönetimindeki Milliler, Portekiz karşılaşmasında sahadan galibiyetle ayrılması durumunda üst turda mücadele etmeye hak kazanacak. İki takım arasındaki son karşılaşma 2022 yılında oynanırken Portekiz mücadeleyi 3-1 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakci, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz.

Portekiz: Costa, Dias, Pepe, Mendes, Dalot, Vitinha, Fernandes, Cancelo, Silva, Leao, Ronaldo.

MİLLİ TAKIM'IN RESMİ MAÇLARDA GALİBİYETİ YOK

A Milli Takım'ın, Portekiz karşısında resmi maçlarda galibiyeti bulunmuyor. Ay-yıldızlı ekip, rakibi karşısındaki iki galibiyetini de özel maçlarda elde etti. Türkiye, 18 Aralık 1955 ve 2 Haziran 2012'de oynadığı hazırlık maçlarını 3-1'lik skorlarla kazandı.