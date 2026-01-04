Nereden nereye! Ömer Faruk Beyaz\'ın yeni adresi çok konuşulur

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertlilerin altyapısında gösterdiği performansla 'Yerli Messi' olarak lanse edilerek, dünyanın en iyi takımları arasında forma giymesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak genç oyuncu için Avrupa macerası kısa sürmüş, Fenerbahçe'den transfer olduğu Stuttgart'tan kısa süre içerisinde ülkemize geri dönmüştü.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, kadrosunda bulundurduğu orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında özveriyle oynayan Ömer Faruk Beyaz, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor Kulübüne transfer olmuştur. Ömer Faruk'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.
22 yaşındaki orta saha oyuncusu, RAMS Başakşehir'de 23 resmi müsabakada forma giyip 1 kez gol sevinci yaşadı.
